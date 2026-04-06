Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı ve kısa sürede ilk 11'in önemli isimlerinden biri haline gelen Emmanuel Agbadou, Fenerbahçe derbisinin ardından yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında verilen penaltı kararına tepki gösteren 28 yaşındaki savunma oyuncusunun sözleri, disiplin talimatları kapsamında değerlendiriliyor.
HAKEM KARARINA SERT TEPKİ
Agbadou, maç sonrası yaptığı açıklamada tartışmalı penaltı pozisyonuna ilişkin sert ifadeler kullandı. "Pozisyon ceza sahası dışında, hakem olmayan bir şeyi icat etti" diyen oyuncu, kararın hatalı olduğunu savundu.
Açıklamalarını sürdüren Agbadou, "Asla penaltı değildi. Pozisyonun penaltıyla alakası yok. Ceza sahası içerisinde bile değil. Hakemin VAR'a bakmaması imkansız! Dürüstçe kazanarak da şampiyon olunabilir. Utanılacak bir durum." ifadelerini kullandı.
DİSİPLİN SÜRECİ GÜNDEMDE
Hakem yönetimlerine yönelik eleştirilerini sürdüren Agbadou, "Olmayan bir şeyi icat etmeye gerek yok. Bu durum lig için kötü! Bu şekilde işlerin düzelmesi mümkün değil. Bu tarz kararlarla bu ligin iyi olması mümkün değil." sözleriyle değerlendirmesini tamamladı.
Bu açıklamaların ardından Emmanuel Agbadou'nun ifadelerinin disiplin talimatları çerçevesinde incelenebileceği ve verilecek kararın önümüzdeki günlerde netleşeceği belirtildi.