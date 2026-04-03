Siyah-beyazlı kulüp, yapılan anlaşma kapsamında toplam 1.18 milyar lira artı KDV gelir elde edecek. Beşiktaş, bu bedelin tamamının peşin olarak ödeneceğini duyurdu. Böylece kulüp, üç sezonluk anlaşmanın ücretini tek seferde tahsil etmiş oldu.

Beşiktaş, Tüpraş ile stadyum isim hakkı ve reklam sözleşmesini 2028-2029 sezonunun sonuna kadar uzattı. Yeni anlaşma, 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olacak şekilde üç sezonu kapsıyor.

BAŞARI PRİMİ DE BULUNUYOR

Sözleşmede sabit gelirin yanı sıra başarı primi detayı da yer aldı. Buna göre, anlaşmada belirtilen başarı şartlarının gerçekleşmesi halinde 2026-2027 sezonu için 51.2 milyon lira artı KDV tutarında ek ödeme yapılacak. İzleyen sezonlarda uygulanacak başarı primi ise bir önceki sezonun rakamına TÜİK tarafından açıklanan yıllık TÜFE oranı eklenerek belirlenecek.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

