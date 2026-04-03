Serie B'den düşen Salernitana'dan Gençlerbirliği'ne transfer olan Franco Tongya, kısa sürede takımının önemli isimlerinden biri haline geldi. Süper Lig'de sergilediği performansla dikkat çeken 24 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş ve Samsunspor'un ilgisi öne çıktı.
PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ
Geçtiğimiz günlerde 24 yaşına giren Tongya, bu sezon Gençlerbirliği formasıyla çıktığı 21 lig maçında 3 gol ve 2 asistlik katkı verdi. Orta saha ve sol kanatta görev alabilen İtalyan futbolcu, çok yönlü yapısıyla transfer döneminin konuşulan isimleri arasına girdi.
PİYASA DEĞERİ 2 MİLYON EURO
Gençlerbirliği'nde istikrarlı bir grafik çizen Franco Tongya'nın güncel piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösteriliyor. Hem hücum hattında hem merkezde görev yapabilmesi, oyuncuya olan ilgiyi daha da artırıyor."
AVRUPA'DAN DA TAKİP VAR
Franco Tongya'nın yalnızca Türkiye'den değil Avrupa'dan da çeşitli kulüplerin radarında olduğu ifade ediliyor. Genç yaş kategorilerinde İtalya Milli Takımı formasını giyen oyuncu, kariyerindeki çıkışı Gençlerbirliği'nde sürdürdü.
JUVENTUS ALTYAPISINDAN GELDİ
24 yaşındaki futbolcu, Juventus altyapısında yetişti ve ardından Marsilya'nın B takımına transfer oldu. Sağlam futbol eğitimiyle öne çıkan Tongya'nın, Gençlerbirliği'nde gösterdiği performansın ardından sezon sonunda yeniden Avrupa'ya transfer olabileceği konuşuluyor.