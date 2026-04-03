Gençlerbirliği'nde forma giyen 24 yaşındaki Franco Tongya'ya Beşiktaş ve Samsunspor ilgi gösteriyor.

İtalyan futbolcu bu sezon Süper Lig'de 21 maçta 3 gol ve 2 asist kaydetti.

Juventus altyapısından yetişen Tongya'nın piyasa değeri 2 milyon euro olarak belirlendi.

Orta saha ve sol kanatta oynayabilen oyuncu Avrupa'dan da çeşitli kulüplerin takibinde.

Salernitana'dan Gençlerbirliği'ne transfer olan Tongya genç yaş kategorilerinde İtalya Milli Takımı forması giydi.

Serie B'den düşen Salernitana'dan Gençlerbirliği'ne transfer olan Franco Tongya, kısa sürede takımının önemli isimlerinden biri haline geldi. Süper Lig'de sergilediği performansla dikkat çeken 24 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş ve Samsunspor'un ilgisi öne çıktı.

PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ Geçtiğimiz günlerde 24 yaşına giren Tongya, bu sezon Gençlerbirliği formasıyla çıktığı 21 lig maçında 3 gol ve 2 asistlik katkı verdi. Orta saha ve sol kanatta görev alabilen İtalyan futbolcu, çok yönlü yapısıyla transfer döneminin konuşulan isimleri arasına girdi.