Beşiktaş Süper Lig'in sürpriz ismini istiyor! Transfer bombası Franco Tongya

Bu sezon Gençlerbirliği formasıyla dikkat çeken Franco Tongya, Süper Lig ekiplerinin transfer listesine girdi. Başkent temsilcisinde ortaya koyduğu performansla öne çıkan İtalyan futbolcu için Beşiktaş ve Samsunspor'un devreye girdiği belirtildi.

  • Gençlerbirliği'nde forma giyen 24 yaşındaki Franco Tongya'ya Beşiktaş ve Samsunspor ilgi gösteriyor.
  • İtalyan futbolcu bu sezon Süper Lig'de 21 maçta 3 gol ve 2 asist kaydetti.
  • Juventus altyapısından yetişen Tongya'nın piyasa değeri 2 milyon euro olarak belirlendi.
  • Orta saha ve sol kanatta oynayabilen oyuncu Avrupa'dan da çeşitli kulüplerin takibinde.
  • Salernitana'dan Gençlerbirliği'ne transfer olan Tongya genç yaş kategorilerinde İtalya Milli Takımı forması giydi.

Serie B'den düşen Salernitana'dan Gençlerbirliği'ne transfer olan Franco Tongya, kısa sürede takımının önemli isimlerinden biri haline geldi. Süper Lig'de sergilediği performansla dikkat çeken 24 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş ve Samsunspor'un ilgisi öne çıktı.

PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Geçtiğimiz günlerde 24 yaşına giren Tongya, bu sezon Gençlerbirliği formasıyla çıktığı 21 lig maçında 3 gol ve 2 asistlik katkı verdi. Orta saha ve sol kanatta görev alabilen İtalyan futbolcu, çok yönlü yapısıyla transfer döneminin konuşulan isimleri arasına girdi.

PİYASA DEĞERİ 2 MİLYON EURO

Gençlerbirliği'nde istikrarlı bir grafik çizen Franco Tongya'nın güncel piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösteriliyor. Hem hücum hattında hem merkezde görev yapabilmesi, oyuncuya olan ilgiyi daha da artırıyor."

AVRUPA'DAN DA TAKİP VAR

Franco Tongya'nın yalnızca Türkiye'den değil Avrupa'dan da çeşitli kulüplerin radarında olduğu ifade ediliyor. Genç yaş kategorilerinde İtalya Milli Takımı formasını giyen oyuncu, kariyerindeki çıkışı Gençlerbirliği'nde sürdürdü.

JUVENTUS ALTYAPISINDAN GELDİ

24 yaşındaki futbolcu, Juventus altyapısında yetişti ve ardından Marsilya'nın B takımına transfer oldu. Sağlam futbol eğitimiyle öne çıkan Tongya'nın, Gençlerbirliği'nde gösterdiği performansın ardından sezon sonunda yeniden Avrupa'ya transfer olabileceği konuşuluyor.

Beşiktaş derbiye hücum planıyla çıkacak
SONRAKİ HABER

Beşiktaş derbiye hücum planıyla çıkacak

 Beşiktaş'a 2 metrelik kaleci transferi! Eldivenler Hugo Souza'nın olacak
ÖNCEKİ HABER

Kartal'a 2 metrelik kaleci

