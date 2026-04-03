Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı derbiye 3 puan hedefiyle hazırlanıyor. Siyah-beyazlı ekipte teknik heyetin, kritik mücadele öncesi oyunculara olan güveni dikkat çekiyor. KADIKÖY PERFORMANSI ÖNE ÇIKIYOR Beşiktaş, Kadıköy'de oynadığı son 6 derbide 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak olumlu bir grafik yakaladı. Siyah-beyazlılar, bu istatistiği sürdürerek deplasmandaki güçlü performansını devam ettirmeyi amaçlıyor.



HÜCUM AĞIRLIKLI OYUN Teknik direktör Sergen Yalçın'ın planlamasında savunma odaklı bir anlayış yerine hücum futbolu öne çıkıyor. Beşiktaş'ın, özellikle kanat organizasyonları ve beklerin hücuma katılımıyla rakip kalede baskı kurmayı hedeflediği belirtiliyor.