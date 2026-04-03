Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı derbiye 3 puan hedefiyle hazırlanıyor. Siyah-beyazlı ekipte teknik heyetin, kritik mücadele öncesi oyunculara olan güveni dikkat çekiyor.
KADIKÖY PERFORMANSI ÖNE ÇIKIYOR
Beşiktaş, Kadıköy'de oynadığı son 6 derbide 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak olumlu bir grafik yakaladı. Siyah-beyazlılar, bu istatistiği sürdürerek deplasmandaki güçlü performansını devam ettirmeyi amaçlıyor.
HÜCUM AĞIRLIKLI OYUN
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın planlamasında savunma odaklı bir anlayış yerine hücum futbolu öne çıkıyor. Beşiktaş'ın, özellikle kanat organizasyonları ve beklerin hücuma katılımıyla rakip kalede baskı kurmayı hedeflediği belirtiliyor.
MOTİVASYON ÇALIŞMASI
Teknik heyetin, derbi öncesi oyuncuların mental hazırlığına yönelik özel bir süreç yürüttüğü öğrenildi. Sergen Yalçın'ın sahaya dengeli ve uyumlu bir kadro sürmesi beklenirken, takımın maç boyunca yüksek tempo ve agresif oyun anlayışıyla mücadele etmesi planlanıyor.