Beşiktaş, Fenerbahçe deplasmanında galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın planı savunma değil, hücum odaklı oyun üzerine kurulu.

Beşiktaş derbiye hücum planıyla çıkacak

Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı derbiye 3 puan hedefiyle hazırlanıyor. Siyah-beyazlı ekipte teknik heyetin, kritik mücadele öncesi oyunculara olan güveni dikkat çekiyor.

KADIKÖY PERFORMANSI ÖNE ÇIKIYOR

Beşiktaş, Kadıköy'de oynadığı son 6 derbide 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak olumlu bir grafik yakaladı. Siyah-beyazlılar, bu istatistiği sürdürerek deplasmandaki güçlü performansını devam ettirmeyi amaçlıyor.

HÜCUM AĞIRLIKLI OYUN

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın planlamasında savunma odaklı bir anlayış yerine hücum futbolu öne çıkıyor. Beşiktaş'ın, özellikle kanat organizasyonları ve beklerin hücuma katılımıyla rakip kalede baskı kurmayı hedeflediği belirtiliyor.

MOTİVASYON ÇALIŞMASI

Teknik heyetin, derbi öncesi oyuncuların mental hazırlığına yönelik özel bir süreç yürüttüğü öğrenildi. Sergen Yalçın'ın sahaya dengeli ve uyumlu bir kadro sürmesi beklenirken, takımın maç boyunca yüksek tempo ve agresif oyun anlayışıyla mücadele etmesi planlanıyor.

