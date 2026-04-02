CANLI YAYIN
Geri

Beşiktaş’ta Toure seferberliği

Sakatlığını atlatma sürecindeki El-Bilal Toure, Fenerbahçe derbisine yetiştirilmeye çalışılıyor. Sağlık ekibi yoğun mesai harcarken oyuncunun maçta süre alması hedefleniyor.

Giriş Tarihi:
Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi gözler sakatlıktan dönen El Bilal Touré'ye çevrildi. Teknik direktör Sergen Yalçın, kritik mücadele öncesinde hücum hattındaki alternatifleri değerlendirirken Malili oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

YOĞUN TEDAVİ SÜRECİ

Yaklaşık 1.5 aydır sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan 24 yaşındaki futbolcu, son iki antrenmanda takımla birlikte çalışmalara başladı. Bu gelişme teknik heyet ve sağlık ekibinde olumlu karşılanırken, oyuncunun derbiye hazır hale gelmesi için özel program uygulandığı öğrenildi.

MAÇA YETİŞME HEDEFİ

Maç eksiği bulunan Touré'nin ilk 11'de başlaması düşük ihtimal olarak değerlendirilirken, karşılaşmada sonradan oyuna dahil edilerek katkı sağlaması planlanıyor. Oyuncunun da derbide forma giyebilmek adına bireysel çalışmalarını artırdığı ifade edildi.

SEZON KATKISI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 18 maçta görev alan El-Bilal Touré, 6 gol ve 5 asistle toplam 11 gole doğrudan katkı sağladı. Teknik heyet, oyuncunun fiziksel durumuna göre derbi kadrosundaki rolünü maç saatine yakın netleştirecek.

Fenerbahçe'nin belalısı Cerny!
SONRAKİ HABER

Fenerbahçe'nin belalısı Cerny!

 Beşiktaş Kadıköy'e galibiyet parolasıyla gidiyor: Sergen Yalçın'dan hücum emri
ÖNCEKİ HABER

Kartal'ın parolası cesaret

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler