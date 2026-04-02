Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi gözler sakatlıktan dönen El Bilal Touré'ye çevrildi. Teknik direktör Sergen Yalçın, kritik mücadele öncesinde hücum hattındaki alternatifleri değerlendirirken Malili oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

YOĞUN TEDAVİ SÜRECİ

Yaklaşık 1.5 aydır sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan 24 yaşındaki futbolcu, son iki antrenmanda takımla birlikte çalışmalara başladı. Bu gelişme teknik heyet ve sağlık ekibinde olumlu karşılanırken, oyuncunun derbiye hazır hale gelmesi için özel program uygulandığı öğrenildi.