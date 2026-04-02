Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi gözler sakatlıktan dönen El Bilal Touré'ye çevrildi. Teknik direktör Sergen Yalçın, kritik mücadele öncesinde hücum hattındaki alternatifleri değerlendirirken Malili oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.
YOĞUN TEDAVİ SÜRECİ
Yaklaşık 1.5 aydır sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan 24 yaşındaki futbolcu, son iki antrenmanda takımla birlikte çalışmalara başladı. Bu gelişme teknik heyet ve sağlık ekibinde olumlu karşılanırken, oyuncunun derbiye hazır hale gelmesi için özel program uygulandığı öğrenildi.
MAÇA YETİŞME HEDEFİ
Maç eksiği bulunan Touré'nin ilk 11'de başlaması düşük ihtimal olarak değerlendirilirken, karşılaşmada sonradan oyuna dahil edilerek katkı sağlaması planlanıyor. Oyuncunun da derbide forma giyebilmek adına bireysel çalışmalarını artırdığı ifade edildi.
SEZON KATKISI
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 18 maçta görev alan El-Bilal Touré, 6 gol ve 5 asistle toplam 11 gole doğrudan katkı sağladı. Teknik heyet, oyuncunun fiziksel durumuna göre derbi kadrosundaki rolünü maç saatine yakın netleştirecek.