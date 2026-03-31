Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Siyah-beyazlı ekip, sezonun en önemli virajlarından biri olarak görülen derbide galibiyet alarak üst sıralar için avantaj yakalamayı hedefliyor.
İLK MAÇIN HİKAYESİ
Ligin ilk yarısında Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 3-2 kazanmıştı. Beşiktaş, iki farklı öne geçtiği mücadelede kaptan Orkun Kökçü'nün ilk yarıda gördüğü kırmızı kart sonrası üstünlüğünü koruyamamış ve sahadan mağlup ayrılmıştı. Bu sonuç, siyah-beyazlılar adına sezonun kırılma anlarından biri olmuştu.
PUAN TABLOSU BELİRLEYİCİ
Derbi öncesinde Fenerbahçe 60 puanla ikinci sırada yer alırken, Beşiktaş 52 puanda bulunuyor. Siyah-beyazlılar galip gelmesi halinde puan farkını 5'e indirerek yarışın içinde kalacak. Beraberlik ya da mağlubiyet durumunda ise ikincilik hedefi açısından önemli bir kayıp yaşanacak.
KALAN FİKSTÜR
Beşiktaş, derbi sonrası Antalyaspor, Samsunspor (D), Karagümrük, Gaziantep FK (D), Trabzonspor ve Çaykur Rizespor (D) ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise Kayserispor (D), Çaykur Rizespor, Galatasaray (D), Başakşehir, Konyaspor (D) ve Eyüpspor maçlarına çıkacak.
Derbinin sonucu, iki takımın kalan haftalardaki yarış pozisyonunu doğrudan etkileyecek.