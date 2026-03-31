Beşiktaş’tan sürpriz hedef: Gittens

Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş'ta sol kanat için sürpriz bir isim öne çıktı. Siyah-beyazlı yönetimin, İngiliz ekibi Chelsea'de forma giyen Jamie Bynoe-Gittens'i transfer listesine dahil ettiği öğrenildi.

Beşiktaş yönetiminin, oyuncunun menajeri ve kulübüyle önümüzdeki günlerde temas kurmayı planladığı ve sezon sonunda resmi teklif yapmayı hedeflediği belirtildi.



PERFORMANSI VE DEĞERİ

21 yaşındaki futbolcu, bu sezon Chelsea formasıyla 27 maçta görev aldı ve 1 gol, 5 asistlik katkı sağladı. Hızı ve bire birdeki etkinliğiyle dikkat çeken Gittens'in güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor.