Emmanuel Agbadou ve Amir Murillo'nun takıma katılmasıyla savunma hattında istikrar yakalayan Beşiktaş, ligin ilk yarısına göre daha az gol yemeye başladı. Sol bekte ise Rıdvan Yılmaz formayı bırakmadı. ÜÇLÜ REKABET Sol stoper pozisyonunda Emirhan Topçu'nun sakatlıktan dönmesiyle birlikte rekabet arttı. Emirhan'ın yokluğunda Felix Uduokhai ve Tiago Djalo dönüşümlü olarak görev aldı.





FORMAYI KİM ALACAK? Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, iki oyuncuya da eşit süre verdiği ve performanslarının yükseldiği belirtildi. Emirhan'ın dönüşüyle birlikte üç futbolcu arasında forma yarışı oluştu.