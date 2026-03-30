Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi sol stoper yarışı: Emirhan, Uduokhai ve Djalo

Beşiktaş’ta savunma hattında taşlar yerine otururken, sol stoper pozisyonu için üç oyuncu arasında rekabet oluştu. Fenerbahçe derbisi öncesi Emirhan Topçu, Felix Uduokhai ve Tiago Djalo’nun formayı kapmak için mücadele ettiği ifade edildi.

Emmanuel Agbadou ve Amir Murillo'nun takıma katılmasıyla savunma hattında istikrar yakalayan Beşiktaş, ligin ilk yarısına göre daha az gol yemeye başladı. Sol bekte ise Rıdvan Yılmaz formayı bırakmadı.

ÜÇLÜ REKABET

Sol stoper pozisyonunda Emirhan Topçu'nun sakatlıktan dönmesiyle birlikte rekabet arttı. Emirhan'ın yokluğunda Felix Uduokhai ve Tiago Djalo dönüşümlü olarak görev aldı.

FORMAYI KİM ALACAK?

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, iki oyuncuya da eşit süre verdiği ve performanslarının yükseldiği belirtildi. Emirhan'ın dönüşüyle birlikte üç futbolcu arasında forma yarışı oluştu.

KARAR ANTRENMANDA VERİLECEK

Fenerbahçe derbisi öncesi Emirhan Topçu, Felix Uduokhai ve Tiago Djalo'nun formayı kapmak için mücadele ettiği ifade edildi.

Sergen Yalçın'ın, Emmanuel Agbadou'nun partnerini antrenman performanslarına göre belirleyeceği öğrenildi.

