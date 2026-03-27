Siyah-beyazlı ekipte kontratı sezon sonunda bitecek olan Ersin Destanoğlu'nun geleceği gündemdeki yerini koruyor. 2018'de A Takım'a yükselen ve 2020-21 şampiyonluğunda kaleyi koruyan 25 yaşındaki file bekçisi, Sergen Yalçın'ın göreve dönmesiyle yeniden ilk tercih oldu.



TEKNİK HEYETTEN DESTEK Zor bir süreçte taraftar tepkilerine rağmen Ersin'e destek veren Sergen Yalçın'ın, oyuncuyu kadroda tutmak istediği ve rotasyonda değerlendirmeye olumlu baktığı ifade edildi.