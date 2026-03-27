Siyah-beyazlı ekipte kontratı sezon sonunda bitecek olan Ersin Destanoğlu'nun geleceği gündemdeki yerini koruyor. 2018'de A Takım'a yükselen ve 2020-21 şampiyonluğunda kaleyi koruyan 25 yaşındaki file bekçisi, Sergen Yalçın'ın göreve dönmesiyle yeniden ilk tercih oldu.
TEKNİK HEYETTEN DESTEK
Zor bir süreçte taraftar tepkilerine rağmen Ersin'e destek veren Sergen Yalçın'ın, oyuncuyu kadroda tutmak istediği ve rotasyonda değerlendirmeye olumlu baktığı ifade edildi.
KALEDE YENİ PLAN
Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kaleye takviye yapmayı planladığı belirtildi. Yönetimin önceliğinin yabancı kaleci olduğu, alternatif olarak ise Altay Bayındır seçeneğinin gündemde yer aldığı aktarıldı.
Ersin Destanoğlu ile önümüzdeki günlerde yapılacak görüşmede, tarafların gelecek planlamasına ilişkin karar vermesi bekleniyor. 25 yaşındaki kaleci, Beşiktaş formasıyla 143 maçta görev aldı.