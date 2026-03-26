Vaclav Cerny'den kritik karar! Beşiktaş için milli takımı reddetti

Beşiktaş’ta Vaclav Cerny, milli arada teknik heyetle yaptığı özel görüşmeyle gündeme geldi. Sezonun ikinci yarısında istediği seviyeye ulaşamayan Çek yıldız, yeniden çıkışa geçmek için önemli bir karar aldı ve milli takıma gitmedi.

Siyah-beyazlı ekipte son dönemde performansı tartışılan Vaclav Cerny, bu süreci geride bırakıp tamamen takımına odaklandı. Tecrübeli futbolcunun, sezonun kalan bölümünde daha etkili bir görüntü ortaya koymak istediği öğrenildi.

MİLLİ TAKIM DAVETİNİ GERİ ÇEVİRDİ

Vaclav Cerny, ülkesinden davet almasına rağmen milli arada affını isteyerek takımdan uzak kalmayı tercih etmedi. Beşiktaş'ın verdiği 5 günlük izni ailesiyle geçiren 28 yaşındaki oyuncu, bu süreçte mental olarak toparlandı. Çek yıldızın, sezonun ilk yarısında kupada damga vurduğu Fenerbahçe maçındaki performansını yeniden yakalamayı hedeflediği belirtildi.

KADIKÖY'DEKİ MAÇA ÖZEL HAZIRLIK

Lige dönüşte yeniden Kadıköy'de sahaya çıkacak olan Vaclav Cerny, bu karşılaşmayı önemli bir dönüm noktası olarak görüyor. Tecrübeli oyuncu, güçlü bir geri dönüş yaparak sezonun son bölümüne damga vurmak istiyor. Beşiktaş cephesinde de yıldız futbolcunun bu maçla birlikte yeniden yükselişe geçmesi bekleniyor.

TEKNİK HEYETE NET MESAJ

Vaclav Cerny'nin teknik heyetle yaptığı görüşmede eleştirilerden gerekli dersleri çıkardığını söylediği öğrenildi. Çek futbolcunun, milli aranın ardından eski performansını yeniden sahaya yansıtacağı konusunda net bir duruş sergilediği ifade edildi.

SEZON RAKAMLARI

Vaclav Cerny, bu sezon Beşiktaş formasıyla 25 maçta görev yaptı. Çekyalı kanat oyuncusu bu karşılaşmalarda 6 gol atarken 8 asist üretti. Siyah-beyazlı futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona eriyor. 28 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro olarak gösteriliyor.

