Cerny bu sezon Beşiktaş'ta 25 maçta 6 gol ve 8 asistle oynarken, sözleşmesi 2028'de bitiyor.

Siyah-beyazlı ekipte son dönemde performansı tartışılan Vaclav Cerny, bu süreci geride bırakıp tamamen takımına odaklandı. Tecrübeli futbolcunun, sezonun kalan bölümünde daha etkili bir görüntü ortaya koymak istediği öğrenildi.

MİLLİ TAKIM DAVETİNİ GERİ ÇEVİRDİ Vaclav Cerny, ülkesinden davet almasına rağmen milli arada affını isteyerek takımdan uzak kalmayı tercih etmedi. Beşiktaş'ın verdiği 5 günlük izni ailesiyle geçiren 28 yaşındaki oyuncu, bu süreçte mental olarak toparlandı. Çek yıldızın, sezonun ilk yarısında kupada damga vurduğu Fenerbahçe maçındaki performansını yeniden yakalamayı hedeflediği belirtildi.