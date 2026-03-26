Siyah-beyazlı ekipte son dönemde performansı tartışılan Vaclav Cerny, bu süreci geride bırakıp tamamen takımına odaklandı. Tecrübeli futbolcunun, sezonun kalan bölümünde daha etkili bir görüntü ortaya koymak istediği öğrenildi.
MİLLİ TAKIM DAVETİNİ GERİ ÇEVİRDİ
Vaclav Cerny, ülkesinden davet almasına rağmen milli arada affını isteyerek takımdan uzak kalmayı tercih etmedi. Beşiktaş'ın verdiği 5 günlük izni ailesiyle geçiren 28 yaşındaki oyuncu, bu süreçte mental olarak toparlandı. Çek yıldızın, sezonun ilk yarısında kupada damga vurduğu Fenerbahçe maçındaki performansını yeniden yakalamayı hedeflediği belirtildi.
KADIKÖY'DEKİ MAÇA ÖZEL HAZIRLIK
Lige dönüşte yeniden Kadıköy'de sahaya çıkacak olan Vaclav Cerny, bu karşılaşmayı önemli bir dönüm noktası olarak görüyor. Tecrübeli oyuncu, güçlü bir geri dönüş yaparak sezonun son bölümüne damga vurmak istiyor. Beşiktaş cephesinde de yıldız futbolcunun bu maçla birlikte yeniden yükselişe geçmesi bekleniyor.
TEKNİK HEYETE NET MESAJ
Vaclav Cerny'nin teknik heyetle yaptığı görüşmede eleştirilerden gerekli dersleri çıkardığını söylediği öğrenildi. Çek futbolcunun, milli aranın ardından eski performansını yeniden sahaya yansıtacağı konusunda net bir duruş sergilediği ifade edildi.
SEZON RAKAMLARI
Vaclav Cerny, bu sezon Beşiktaş formasıyla 25 maçta görev yaptı. Çekyalı kanat oyuncusu bu karşılaşmalarda 6 gol atarken 8 asist üretti. Siyah-beyazlı futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona eriyor. 28 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro olarak gösteriliyor.