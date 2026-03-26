CANLI YAYIN
Geri

Milan'dan Emirhan Topçu için resmi teklif

Milan, Beşiktaş forması giyen Emirhan Topçu için resmi teklif yaptı. 25 yaşındaki Emirhan Topçu, Beşiktaş formasıyla 63 resmi maçta görev aldı ve 2 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

Giriş Tarihi:
İtalya Serie A ekiplerinden Milan, Beşiktaş'ın genç savunmacısı Emirhan Topçu'yu transfer listesine aldı. İtalyan temsilcisinin, siyah-beyazlı kulübe resmi teklif sunduğu öğrenildi.

TEMASLAR BAŞLADI

Transfer sürecinin hız kazandığı ve Milan'ın Beşiktaş ile doğrudan temas kurduğu belirtildi. Teklifin detayları netleşmezken, görüşmelerin nasıl ilerleyeceği merakla bekleniyor.

KARAR BEKLENİYOR

Beşiktaş yönetiminin, gelen teklife vereceği yanıtın önümüzdeki günlerde belli olacağı ifade edildi. Oyuncunun geleceği ise iki kulüp arasındaki görüşmelerin sonucuna göre netleşecek.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler