İtalya Serie A ekiplerinden Milan, Beşiktaş'ın genç savunmacısı Emirhan Topçu'yu transfer listesine aldı. İtalyan temsilcisinin, siyah-beyazlı kulübe resmi teklif sunduğu öğrenildi.
TEMASLAR BAŞLADI
Transfer sürecinin hız kazandığı ve Milan'ın Beşiktaş ile doğrudan temas kurduğu belirtildi. Teklifin detayları netleşmezken, görüşmelerin nasıl ilerleyeceği merakla bekleniyor.
KARAR BEKLENİYOR
Beşiktaş yönetiminin, gelen teklife vereceği yanıtın önümüzdeki günlerde belli olacağı ifade edildi. Oyuncunun geleceği ise iki kulüp arasındaki görüşmelerin sonucuna göre netleşecek.
25 yaşındaki Emirhan Topçu, Beşiktaş formasıyla 63 resmi maçta görev aldı ve 2 gol, 1 asistlik katkı sağladı.