Sakatlık sürecini geride bırakan El Bilal Toure'nin, milli aranın ardından takıma katılması planlanıyor. Fildişi Sahilli futbolcunun bireysel antrenman programına ara vermediği belirtildi.
BİREYSEL ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Takımın izinli olduğu günlerde de çalışmalarını sürdüren Toure'nin, fiziksel olarak güçlenmeye odaklandığı ifade edildi. 23 yaşındaki oyuncu, antrenmanlarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdürüyor.
HEDEF DERBİ
Teknik heyetin, Toure'yi 5 Nisan'da oynanacak Fenerbahçe derbisi kadrosuna dahil etmeyi planladığı öğrenildi.
Malili forvet, Beşiktaş formasıyla bu sezon 18 maçta 6 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.