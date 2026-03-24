Mecnun Otyakmaz, final organizasyonu nedeniyle Beşiktaş'ın etkileneceğini belirterek, "20 Mayıs'ta Tüpraş Stadı'nda UEFA Avrupa Ligi finali nedeniyle Beşiktaş'ın bir mağduriyeti doğacak. Beşiktaş, kimseyi 'stadımda maç yapın' diye davet etmedi" ifadelerini kullandı.

TFF Başkan Yardımcısı Mecnun Otyakmaz'ın açıklamalarının ardından Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA Avrupa Ligi finaline ilişkin resmi duyuruyu yaptı. 20 Mayıs 2026'da oynanacak final için Beşiktaş Park Stadyumu'nun kullanım takvimi netleşti.



STADYUM UEFA'YA DEVREDİLECEK

TFF'den yapılan açıklamada, final nedeniyle Beşiktaş Park'ın 10 Mayıs'tan itibaren UEFA'ya teslim edilmesi gerektiği bildirildi. Bu doğrultuda, Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselmesi halinde maç takviminde değişikliğe gidilecek.