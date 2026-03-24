CANLI YAYIN
Geri

Beşiktaş Chelsea'nin Fransız stoperı Badiashile için harekete geçti

Siyah-beyazlılar, Chelsea forması giyen Benoit Badiashile’yi kiralama veya opsiyonlu transferle kadrosuna katmak istiyor.

Giriş Tarihi:
Beşiktaş Chelsea'nin Fransız stoperı Badiashile için harekete geçti

Yeni sezon öncesi savunma hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarında rotasını İngiltere'ye çevirdi. Siyah-beyazlı ekip, Chelsea'de forma giyen Benoit Badiashile için girişim hazırlığında.

Beşiktaş Chelsea'nin Fransız stoperı Badiashile için harekete geçti-2
KİRALIK FORMÜLÜ MASADA

Beşiktaş yönetiminin, 24 yaşındaki Fransız stoperi kiralık ya da satın alma opsiyonlu olarak kadroya katmayı planladığı belirtildi. Sol ayaklı savunmacının transferi için şartların araştırıldığı ifade edildi.

Beşiktaş Chelsea'nin Fransız stoperı Badiashile için harekete geçti-3
CHELSEA PERFORMANSI

Monaco'dan 38 milyon euro bonservis bedeliyle Chelsea'ye transfer olan Badiashile, İngiliz ekibiyle 71 maçta forma giydi. Fransız oyuncu bu süreçte 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler