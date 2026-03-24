Yeni sezon öncesi savunma hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarında rotasını İngiltere'ye çevirdi. Siyah-beyazlı ekip, Chelsea'de forma giyen Benoit Badiashile için girişim hazırlığında.
KİRALIK FORMÜLÜ MASADA
Beşiktaş yönetiminin, 24 yaşındaki Fransız stoperi kiralık ya da satın alma opsiyonlu olarak kadroya katmayı planladığı belirtildi. Sol ayaklı savunmacının transferi için şartların araştırıldığı ifade edildi.
CHELSEA PERFORMANSI
Monaco'dan 38 milyon euro bonservis bedeliyle Chelsea'ye transfer olan Badiashile, İngiliz ekibiyle 71 maçta forma giydi. Fransız oyuncu bu süreçte 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.