Yeni sezona şampiyonluk hedefiyle hazırlanmak isteyen Beşiktaş'ta kadro planlama çalışmaları devam ediyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, takımdan ayrılacak oyuncularla ilgili kararını verdi.
3 OYUNCUYA AYRILIK KARARI
Siyah-beyazlılarda Al-Musrati, Joao Mario ve Jean Onana'nın yeni sezon planlamasında yer almadığı belirtildi. Üç oyuncunun da şu anda farklı takımlarda kiralık olarak forma giydiği ifade edildi.
MENAJERLERE TALİMAT VERİLDİ
Beşiktaş yönetiminin, söz konusu oyuncuların menajerlerine yeni kulüp bulmaları yönünde talimat verdiği aktarıldı.
