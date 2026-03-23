CANLI YAYIN
Geri

Beşiktaş'ta 3 oyuncuya ayrılık kararı: Al-Musrati, Joao Mario ve Onana

Sergen Yalçın, yeni sezon planlamasında Al-Musrati, Joao Mario ve Jean Onana’yı kadroda düşünmüyor. Beşiktaş yönetiminin, söz konusu oyuncuların menajerlerine yeni kulüp bulmaları yönünde talimat verdiği aktarıldı.

Giriş Tarihi:
Beşiktaş'ta 3 oyuncuya ayrılık kararı: Al-Musrati, Joao Mario ve Onana

Yeni sezona şampiyonluk hedefiyle hazırlanmak isteyen Beşiktaş'ta kadro planlama çalışmaları devam ediyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, takımdan ayrılacak oyuncularla ilgili kararını verdi.

Beşiktaş'ta 3 oyuncuya ayrılık kararı: Al-Musrati, Joao Mario ve Onana-2
3 OYUNCUYA AYRILIK KARARI

Siyah-beyazlılarda Al-Musrati, Joao Mario ve Jean Onana'nın yeni sezon planlamasında yer almadığı belirtildi. Üç oyuncunun da şu anda farklı takımlarda kiralık olarak forma giydiği ifade edildi.

Beşiktaş'ta 3 oyuncuya ayrılık kararı: Al-Musrati, Joao Mario ve Onana-3
MENAJERLERE TALİMAT VERİLDİ

Beşiktaş yönetiminin, söz konusu oyuncuların menajerlerine yeni kulüp bulmaları yönünde talimat verdiği aktarıldı.

Al-Musrati, Joao Mario ve Jean Onana'nın 2026-2027 sezonu kadrosunda düşünülmediği öğrenildi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler