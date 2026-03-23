Yeni sezona şampiyonluk hedefiyle hazırlanmak isteyen Beşiktaş'ta kadro planlama çalışmaları devam ediyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, takımdan ayrılacak oyuncularla ilgili kararını verdi.



3 OYUNCUYA AYRILIK KARARI

Siyah-beyazlılarda Al-Musrati, Joao Mario ve Jean Onana'nın yeni sezon planlamasında yer almadığı belirtildi. Üç oyuncunun da şu anda farklı takımlarda kiralık olarak forma giydiği ifade edildi.