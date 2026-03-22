SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

29 yaşındaki futbolcunun Crystal Palace ile olan sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması, transferde önemli bir detay olarak öne çıkıyor. Beşiktaş'ın bu fırsatı değerlendirerek yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak istediği belirtiliyor. Kamada'nın güncel piyasa değerinin ise 12 milyon euro olduğu ifade ediliyor.