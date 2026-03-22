Beşiktaş'a transferde Japon harikası! Daichi Kamada bedava imza atabilir

Beşiktaş’ta gelecek sezonun kadro planlaması sürerken transfer gündemine dikkat çeken bir isim geldi. Siyah-beyazlıların, Premier Lig ekibi Crystal Palace’ta forma giyen Daichi Kamada için harekete geçtiği öne sürüldü.

  • Beşiktaş, Crystal Palace'ta forma giyen 29 yaşındaki Japon orta saha oyuncusu Daichi Kamada'yı transfer etmek için çalışma başlattı.
  • Teknik direktör Sergen Yalçın, orta saha hattına kalite ve deneyim katacak Kamada transferine onay verdi.
  • Kamada'nın Crystal Palace ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek ve güncel piyasa değeri 12 milyon euro.
  • Beşiktaş yönetimi yeni sezon öncesi kadro güçlendirme çalışmalarında rotasını İngiltere'ye çevirdi.
  • Siyah-beyazlı kulübün Kamada için kısa süre içinde somut adım atması bekleniyor.

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta kurmaylar, yeni sezon öncesi kadroyu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlı yönetimin transferde rotasını İngiltere'ye çevirdiği belirtilirken gündeme gelen son ismin Daichi Kamada olduğu ifade edildi.

PREMIER LİG'DEN SÜRPRİZ HAMLE

Beşiktaş'ın, Crystal Palace forması giyen Daichi Kamada ile ilgilendiği kaydedildi. Siyah-beyazlıların, Japon yıldız için kısa süre içinde somut adım atmasının beklendiği belirtildi. Transfer sürecinin önümüzdeki günlerde daha da hareketlenmesi bekleniyor.

SERGEN YALÇIN'DAN ONAY

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın da Daichi Kamada transferine onay verdiği aktarıldı. Tecrübeli çalıştırıcının, orta saha hattına kalite ve deneyim katacak bir takviye istediği, Kamada isminin bu nedenle ön plana çıktığı ifade edildi.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

29 yaşındaki futbolcunun Crystal Palace ile olan sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması, transferde önemli bir detay olarak öne çıkıyor. Beşiktaş'ın bu fırsatı değerlendirerek yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak istediği belirtiliyor. Kamada'nın güncel piyasa değerinin ise 12 milyon euro olduğu ifade ediliyor.

