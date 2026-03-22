Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta kurmaylar, yeni sezon öncesi kadroyu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlı yönetimin transferde rotasını İngiltere'ye çevirdiği belirtilirken gündeme gelen son ismin Daichi Kamada olduğu ifade edildi.
PREMIER LİG'DEN SÜRPRİZ HAMLE
Beşiktaş'ın, Crystal Palace forması giyen Daichi Kamada ile ilgilendiği kaydedildi. Siyah-beyazlıların, Japon yıldız için kısa süre içinde somut adım atmasının beklendiği belirtildi. Transfer sürecinin önümüzdeki günlerde daha da hareketlenmesi bekleniyor.
SERGEN YALÇIN'DAN ONAY
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın da Daichi Kamada transferine onay verdiği aktarıldı. Tecrübeli çalıştırıcının, orta saha hattına kalite ve deneyim katacak bir takviye istediği, Kamada isminin bu nedenle ön plana çıktığı ifade edildi.
SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR
29 yaşındaki futbolcunun Crystal Palace ile olan sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması, transferde önemli bir detay olarak öne çıkıyor. Beşiktaş'ın bu fırsatı değerlendirerek yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak istediği belirtiliyor. Kamada'nın güncel piyasa değerinin ise 12 milyon euro olduğu ifade ediliyor.