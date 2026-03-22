Yurt dışı deneyiminin ardından Türkiye'ye dönen Cengiz Ünder, Beşiktaş'ta dalgalı bir performans sergiliyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteğiyle Fenerbahçe'den kiralanan 28 yaşındaki oyuncu, sezona etkili başlasa da devamını getiremedi.
SON HAFTALARDA DÜŞÜŞ
Sergen Yalçın'ın çoğunlukla hamle oyuncusu olarak değerlendirdiği Cengiz Ünder, ligde 22 maçta 5 gol ve 2 asist üretti. Kritik karşılaşmalarda skor katkısı veren oyuncunun son haftalardaki performansı ise düşüş gösterdi.
RİTİM ARANIYOR
İstikrarsız performansı nedeniyle milli takımdan uzak kalan Cengiz Ünder'in ligde son 8 maçta gol katkısı verememesi dikkat çekti. Fiziksel olarak tam hazır bir görüntü sergilemeyen oyuncunun, milli arada yapılacak ekstra çalışmalarla form tutmasının planlandığı aktarıldı.
Beşiktaş formasıyla lig ve kupada toplam 25 maça çıkan Cengiz Ünder, 956 dakika sahada kalırken 5 gol ve 2 asistlik katkı verdi.