Yurt dışı deneyiminin ardından Türkiye'ye dönen Cengiz Ünder, Beşiktaş'ta dalgalı bir performans sergiliyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteğiyle Fenerbahçe'den kiralanan 28 yaşındaki oyuncu, sezona etkili başlasa da devamını getiremedi.



SON HAFTALARDA DÜŞÜŞ

Sergen Yalçın'ın çoğunlukla hamle oyuncusu olarak değerlendirdiği Cengiz Ünder, ligde 22 maçta 5 gol ve 2 asist üretti. Kritik karşılaşmalarda skor katkısı veren oyuncunun son haftalardaki performansı ise düşüş gösterdi.