Beşiktaş, yaz transfer döneminde kaleci, stoper, sol bek, orta saha, kanat ve santrfor mevkilerine takviye yapmayı planlıyor.

Siyah-beyazlı yönetim, yeni sezonda kadroyu güçlendirmek adına kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Beşiktaş'ın gelecek yaz kaleci, stoper, sol bek, orta saha, kanat ve santrfor takviyesi yapmayı planladığı belirtilirken milli arada transfer görüşmelerine de hız verildi.

KALECİ LİSTESİNDE İLK SIRADA Beşiktaş'ın transfer listesindeki en dikkat çeken isimlerden biri Altay Bayındır oldu. Kaleci bölgesi için oluşturulan listede milli file bekçisinin ilk sırada yer aldığı ifade edildi. Siyah-beyazlıların, yeni sezon öncesi bu bölgeye yapacağı takviyede Altay Bayındır ismini öncelikli seçenek olarak değerlendirdiği kaydedildi.