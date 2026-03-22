Siyah-beyazlı yönetim, yeni sezonda kadroyu güçlendirmek adına kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Beşiktaş'ın gelecek yaz kaleci, stoper, sol bek, orta saha, kanat ve santrfor takviyesi yapmayı planladığı belirtilirken milli arada transfer görüşmelerine de hız verildi.
KALECİ LİSTESİNDE İLK SIRADA
Beşiktaş'ın transfer listesindeki en dikkat çeken isimlerden biri Altay Bayındır oldu. Kaleci bölgesi için oluşturulan listede milli file bekçisinin ilk sırada yer aldığı ifade edildi. Siyah-beyazlıların, yeni sezon öncesi bu bölgeye yapacağı takviyede Altay Bayındır ismini öncelikli seçenek olarak değerlendirdiği kaydedildi.
BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR
Manchester United'da forma şansı bulmakta zorlanan Altay Bayındır'ın Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı belirtildi. Milli kalecinin yeni sezonda daha fazla süre alabileceği bir projeye açık olduğu ifade edilirken siyah-beyazlıların bu transfer için elini güçlendiren en önemli detayın oyuncunun yaklaşımı olduğu öne çıktı.
SÖZLEŞMESİ 2027'YE KADAR SÜRÜYOR
Altay Bayındır'ın kulübü Manchester United ile olan sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar devam ediyor. Beşiktaş cephesinde yaz transfer dönemi öncesi kaleci planlamasında öne çıkan bu gelişmenin, önümüzdeki süreçte daha da hareketlenmesi bekleniyor.