Beşiktaş'ta kanat transferinde teknik heyetin önceliğinin bire birde adam eksiltebilen, sürati yüksek ve skor katkısı verebilen bir profile çevrildiği konuşuluyor. Bu çerçevede Sergen Yalçın'ın istediği oyuncunun Zuriko Davitashvili olduğu iddiası öne çıktı. Siyah-beyazlıların, yaz döneminde Saint-Etienne ile resmi temas kurmaya hazırlandığı ifade ediliyor.

15 GOLLÜK KATKISI VAR Fotomaç'ın haberine göre 25 yaşındaki Gürcü kanat, bu sezon Saint-Etienne formasıyla etkili bir performans ortaya koydu. Güncel verilere göre Davitashvili, 2025-26 sezonunda 23 resmi maçta 12 gol ve 3 asist üretti. Hücumdaki bu tablo, oyuncuyu yalnızca Beşiktaş için değil, Avrupa'daki başka kulüpler için de cazip hale getirdi.