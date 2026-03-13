Beşiktaş'ta kanat transferinde teknik heyetin önceliğinin bire birde adam eksiltebilen, sürati yüksek ve skor katkısı verebilen bir profile çevrildiği konuşuluyor. Bu çerçevede Sergen Yalçın'ın istediği oyuncunun Zuriko Davitashvili olduğu iddiası öne çıktı. Siyah-beyazlıların, yaz döneminde Saint-Etienne ile resmi temas kurmaya hazırlandığı ifade ediliyor.
15 GOLLÜK KATKISI VAR
Fotomaç'ın haberine göre 25 yaşındaki Gürcü kanat, bu sezon Saint-Etienne formasıyla etkili bir performans ortaya koydu. Güncel verilere göre Davitashvili, 2025-26 sezonunda 23 resmi maçta 12 gol ve 3 asist üretti. Hücumdaki bu tablo, oyuncuyu yalnızca Beşiktaş için değil, Avrupa'daki başka kulüpler için de cazip hale getirdi.
SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR SÜRÜYOR
Beşiktaş'ın önündeki en önemli zorluklardan biri, oyuncunun sözleşme durumu olacak. Zuriko Davitashvili'nin Saint-Etienne ile kontratı 30 Haziran 2028'e kadar devam ediyor ve sözleşmede bir yıl uzatma opsiyonu da bulunuyor. Bu nedenle siyah-beyazlıların olası transfer girişiminde bonservis pazarlığı yapması gerekecek.
MİLLİ TAKIMDA DA DÜZENLİ OYNUYOR
Zuriko Davitashvili kulüp performansının yanında Gürcistan Milli Takımı'nın da düzenli isimlerinden biri konumunda. Güncel kayıtlarda milli formayla 52 maça çıktığı ve 7 gol attığı görülüyor. Bu istikrar, oyuncunun profilini daha da değerli hale getiriyor.