Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Roma'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Devis Vasquez, siyah-beyazlı formayla henüz sahaya çıkmadı. 27 yaşındaki Kolombiyalı kaleci, 6 Şubat'ta sezon sonuna kadar geçerli sözleşmeye imza atmıştı.

MAÇLARDA YEDEK KALDI

Vasquez, transferinin ardından oynanan Alanyaspor karşılaşmasının kadrosunda yer almadı. Daha sonra ligde Başakşehir deplasmanı, Göztepe, Kocaelispor deplasmanı ve Galatasaray maçlarında yedek kulübesinde bekledi.

Deneyimli kaleci ayrıca Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor ile oynanan karşılaşmada da yedek soyundu ancak süre alamadı.