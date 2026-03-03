Beşiktaş'ta derbi öncesi rekor hazırlığı

Beşiktaşlı taraftarların derbide tribün atmosferini zirveye taşıması bekleniyor. Siyah-beyazlı camiada, karşılaşmada desibel rekorunun zorlanacağı konuşuluyor. Tribünlerde görsel şov için hazırlıklar sürerken, yeni transferler için özel pankartların da hazırlandığı öğrenildi.



141 DESİBELLİK REKOR

Beşiktaş, 11 Mayıs 2013'te Gençlerbirliği ile oynanan maçta 141 desibellik ses seviyesine ulaşmıştı. 140 desibel seviyesi, insan kulağı için riskli sınır olarak kabul ediliyor.