Beşiktaş'ta derbi öncesi rekor hazırlığı
Beşiktaş, Türkiye Kupası’nda Rizespor’u konuk edecek ancak gözler Galatasaray derbisinde. Siyah-beyazlı taraftarlar desibel rekorunu zorlamaya hazırlanıyor.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda 4 Mart Çarşamba günü Çaykur Rizespor'u ağırlayacak Beşiktaş'ta asıl gündem Galatasaray derbisi. Cumartesi günü oynanacak kritik mücadele öncesi siyah-beyazlı camiada heyecan yükseldi.
DESİBEL REKORU HEDEFİ
Beşiktaşlı taraftarların derbide tribün atmosferini zirveye taşıması bekleniyor. Siyah-beyazlı camiada, karşılaşmada desibel rekorunun zorlanacağı konuşuluyor. Tribünlerde görsel şov için hazırlıklar sürerken, yeni transferler için özel pankartların da hazırlandığı öğrenildi.
141 DESİBELLİK REKOR
Beşiktaş, 11 Mayıs 2013'te Gençlerbirliği ile oynanan maçta 141 desibellik ses seviyesine ulaşmıştı. 140 desibel seviyesi, insan kulağı için riskli sınır olarak kabul ediliyor.