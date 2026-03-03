Beşiktaş 123 yaşında
Türkiye’nin en köklü spor kulüplerinden Beşiktaş, 123. kuruluş yılını kutluyor. Siyah-beyazlı kulüp 1903 yılında Bereket Jimnastik Kulübü adıyla kuruldu.
Beşiktaş, 1903 yılının mart ayında Serencebey Mahallesi'nde dönemin Medine Muhafızı Osman Paşa'nın konağının bahçesinde jimnastik yapan gençler tarafından Bereket Jimnastik Kulübü adıyla kuruldu. Kulübün adı daha sonra Beşiktaş Osmanlı Jimnastik Kulübü olarak değiştirildi.
Kurucular arasında Ahmet Fetgeri (Aşeni), Mehmet Ali Fetgeri (Aşeni), Osman Paşazade Mehmet Şamil (Şhaplı), Hüseyin Bereket ve Kadızade Nazım Nazif (Ander) yer aldı.
İLK TESCİLLİ TÜRK SPOR KULÜBÜ
Beyoğlu Mutasarrıfı Muhittin Bey'in teşvikiyle Beşiktaş Osmanlı Jimnastik Kulübü, 26 Ocak 1911 tarihinde tescil edilerek ilk Türk spor kulübü unvanını aldı.
37 BAŞKAN GÖREV YAPTI
Siyah-beyazlı kulübün tarihinde bugüne kadar 37 başkan görev aldı. Mehmet Şamil, 1903-1908 yılları arasında kulübün ilk başkanı oldu. 11 Mayıs 2025'te yapılan olağan seçimli genel kurulda ikinci kez seçilen Serdal Adalı ise başkanlık görevini sürdürüyor.
Onursal başkan Süleyman Seba, 8 dönem ve 16 yıl aralıksız başkanlık yaparak kulüp tarihinin en uzun süre görev yapan başkanı olarak kayıtlara geçti.
1910-1913 yıllarında Şehzade Ömer Hilmi Efendi, 1931-1946 döneminde Başbakan Recep Peker ve 1950-1954 yıllarında Başbakan Adnan Menderes ise "Fahri Başkan" unvanıyla görev aldı.