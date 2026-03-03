Beşiktaş 123 yaşında

Beşiktaş, 1903 yılının mart ayında Serencebey Mahallesi'nde dönemin Medine Muhafızı Osman Paşa'nın konağının bahçesinde jimnastik yapan gençler tarafından Bereket Jimnastik Kulübü adıyla kuruldu. Kulübün adı daha sonra Beşiktaş Osmanlı Jimnastik Kulübü olarak değiştirildi.



37 BAŞKAN GÖREV YAPTI

Siyah-beyazlı kulübün tarihinde bugüne kadar 37 başkan görev aldı. Mehmet Şamil, 1903-1908 yılları arasında kulübün ilk başkanı oldu. 11 Mayıs 2025'te yapılan olağan seçimli genel kurulda ikinci kez seçilen Serdal Adalı ise başkanlık görevini sürdürüyor.

Onursal başkan Süleyman Seba, 8 dönem ve 16 yıl aralıksız başkanlık yaparak kulüp tarihinin en uzun süre görev yapan başkanı olarak kayıtlara geçti.

1910-1913 yıllarında Şehzade Ömer Hilmi Efendi, 1931-1946 döneminde Başbakan Recep Peker ve 1950-1954 yıllarında Başbakan Adnan Menderes ise "Fahri Başkan" unvanıyla görev aldı.