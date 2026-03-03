Beşiktaş'ta sol bek harekatı! Darlin Yongwa kıskacı
Ara transferde Agbadou, Oh, Murillo, Olaitan, Asllani, Devis Vasquez ve Yasin Özcan’ı kadrosuna katan Beşiktaş, savunma hattındaki eksik noktalar için çalışmalarını sürdürmüştü. Siyah-beyazlılar, özellikle sol bek transferi için yoğun çaba göstermiş ancak aradığı sonucu alamamıştı. Yeni sezonda bu bölgeye takviye yapılması artık net bir hedef haline geldi. Siyah-Beyazlılar'ın hedefinde ise Darlin Yongwa var.
Beşiktaş, ara transfer döneminde sol bek hattını güçlendirmek için girişimlerde bulunmuştu. Siyah-beyazlı ekibin, Lazio forması giyen Nuno Tavares için önemli bir çaba harcamış ancak bu transferi sonuçlandıramamıştı.
Bu gelişmenin ardından yönetimin, yaz transfer döneminde sol bek takviyesini kesin olarak gerçekleştirmek istediği ifade ediliyor. Böylece siyah-beyazlılar, savunmanın sol tarafı için yeni sezon planlamasını erkenden şekillendirmeye başladı.
GÜNDEMDE YONGWA VAR
Beşiktaş'ın yaz transfer dönemindeki yeni hedefinin Darlin Yongwa olduğu belirtildi. Siyah-beyazlıların, Fransa'da Lorient forması giyen Kamerunlu sol bekle ilgilendiği öğrenildi.
Yönetimin, savunmanın sol kanadında doğrudan katkı verecek bir oyuncu arayışında Darlin Yongwa ismini ön plana çıkardığı aktarıldı.