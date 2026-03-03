CANLI YAYIN

Beşiktaş'ta sol bek harekatı! Darlin Yongwa kıskacı

Ara transferde Agbadou, Oh, Murillo, Olaitan, Asllani, Devis Vasquez ve Yasin Özcan’ı kadrosuna katan Beşiktaş, savunma hattındaki eksik noktalar için çalışmalarını sürdürmüştü. Siyah-beyazlılar, özellikle sol bek transferi için yoğun çaba göstermiş ancak aradığı sonucu alamamıştı. Yeni sezonda bu bölgeye takviye yapılması artık net bir hedef haline geldi. Siyah-Beyazlılar'ın hedefinde ise Darlin Yongwa var.

Giriş Tarihi:
Beşiktaş'ta sol bek harekatı! Darlin Yongwa kıskacı

Beşiktaş, ara transfer döneminde sol bek hattını güçlendirmek için girişimlerde bulunmuştu. Siyah-beyazlı ekibin, Lazio forması giyen Nuno Tavares için önemli bir çaba harcamış ancak bu transferi sonuçlandıramamıştı.

Beşiktaş'ta sol bek harekatı! Darlin Yongwa kıskacı-2

Bu gelişmenin ardından yönetimin, yaz transfer döneminde sol bek takviyesini kesin olarak gerçekleştirmek istediği ifade ediliyor. Böylece siyah-beyazlılar, savunmanın sol tarafı için yeni sezon planlamasını erkenden şekillendirmeye başladı.

Beşiktaş'ta sol bek harekatı! Darlin Yongwa kıskacı-3

GÜNDEMDE YONGWA VAR

Beşiktaş'ın yaz transfer dönemindeki yeni hedefinin Darlin Yongwa olduğu belirtildi. Siyah-beyazlıların, Fransa'da Lorient forması giyen Kamerunlu sol bekle ilgilendiği öğrenildi.

Yönetimin, savunmanın sol kanadında doğrudan katkı verecek bir oyuncu arayışında Darlin Yongwa ismini ön plana çıkardığı aktarıldı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler