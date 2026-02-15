Orkun Kökçü performansıyla büyülüyor! Kariyerinde ilk kez başardı

Orkun Kökçü'nün ligdeki gol serisi, üst üste 4 karşılaşmaya taşındı. Bu süreçte her maçta skor üretmeyi başaran milli futbolcu, Süper Lig'de istikrarını attığı gollerle destekledi.

Orkun Kökçü sezon başında Beşiktaş'a transfer olmuştu (AA)

TÜM KULVARLARDA 5 MAÇLIK GOL SERİSİ

Gol performansı ligle sınırlı kalmadı. Orkun Kökçü, tüm kulvarlarda oynanan resmi maçlarda da son 5 karşılaşmada fileleri havalandırarak skor üretimini sürdürdü. Böylece hem ligde hem farklı organizasyonlarda aynı çizgiyi yakalayan bir grafik oluşturdu.