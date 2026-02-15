Orkun Kökçü performansıyla büyülüyor! Kariyerinde ilk kez başardı
Beşiktaş’ın yıldız isimlerinden Orkun Kökçü, siyah-beyazlı formayla yakaladığı istatistiklerle öne çıktı. Milli futbolcu, Süper Lig’de üst üste 4 maçta gol atarak dikkat çekerken, tüm kulvarlarda ise son 5 resmi karşılaşmada da fileleri havalandırdı. 25 yaşındaki orta saha, kariyerinde ilk kez ligde art arda 4 maç gol sevinci yaşadı. Ayrıca Orkun, Beşiktaş formasıyla çıktığı son 6 resmi maçın tamamında gol katkısı vererek takımının hücum üretiminde belirgin bir istikrar ortaya koydu.
Orkun Kökçü'nün ligdeki gol serisi, üst üste 4 karşılaşmaya taşındı. Bu süreçte her maçta skor üretmeyi başaran milli futbolcu, Süper Lig'de istikrarını attığı gollerle destekledi.
TÜM KULVARLARDA 5 MAÇLIK GOL SERİSİ
Gol performansı ligle sınırlı kalmadı. Orkun Kökçü, tüm kulvarlarda oynanan resmi maçlarda da son 5 karşılaşmada fileleri havalandırarak skor üretimini sürdürdü. Böylece hem ligde hem farklı organizasyonlarda aynı çizgiyi yakalayan bir grafik oluşturdu.
KARİYERİNDE İLK KEZ BAŞARDI
Orkun Kökçü, kariyerinde ilk kez ligde art arda 4 maçta gol attı. Bu seri, oyuncunun kişisel kariyerinde yeni bir eşik olarak kayda geçti.
SON 6 RESMİ MAÇTA DA SKOR KATKISI
25 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş formasıyla çıktığı son 6 resmi maçın tamamında gol katkısı vererek süreklilik yakaladı. Bu periyot, Orkun'un skor üretiminde düzenli şekilde sahne aldığı bir dönem olarak öne çıktı.
GOL ATTIĞI KARŞILAŞMALAR
Orkun Kökçü'nün bu seride gol sevinci yaşadığı maçlar; ikas Eyüpspor, Konyaspor, Kocaelispor, Alanyaspor ve RAMS Başakşehir FK karşılaşmaları oldu.