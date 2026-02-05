Kocaelispor - Beşiktaş | Ziraat Türkiye Kupası CANLI

Djalo (AA) TEK EKSİK ASLLANI Beşiktaş'ta Kocaelispor karşısında tek eksik oyuncu Kristjan Asllani olacak. Ligde Konyaspor maçında kırmızı kart gören orta saha oyuncusu, cezası nedeniyle kupadaki mücadelede forma giyemeyecek. Bunun dışında teknik heyetin elinde tam kadroya yakın bir seçenek bulunuyor.

Orkun Kökçü (AA) KUPADA 11. RANDEVU İki ekip Türkiye Kupası tarihinde 11. kez karşı karşıya gelecek. 1988-1989 sezonundan bu yana oynanan 10 karşılaşmada Beşiktaş 7 galibiyet elde ederken, Kocaelispor 2 kez sahadan galip ayrıldı. Bir mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Bu süreçte siyah-beyazlılar 15 gol atarken, Kocaeli temsilcisi 10 golle karşılık verdi.

Rıdvan Yılmaz (AA) NAMAĞLUP SERİ Beşiktaş, son dönemde yakaladığı çıkışı kupaya da taşımak istiyor. Siyah-beyazlı ekip, son 11 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Fenerbahçe derbisindeki 3-2'lik yenilginin ardından ligde 9, kupada 2 maç oynayan Kartal; bu süreçte Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Ankara Keçiörengücü, Kayserispor ve Konyaspor'u mağlup ederken Samsunspor, Gaziantep FK, Trabzonspor ve Eyüpspor ile berabere kaldı.