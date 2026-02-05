Kocaelispor - Beşiktaş | Ziraat Türkiye Kupası CANLI
Yayıncılığını Turkuvaz Medya'nın üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. hafta maçları ile devam ediyor. Beşiktaş deplasmanda Kocaelispor ile kozlarını paylaşıyor. Siyah beyazlılar, kazandığı iki karşılaşmanın ardından 3'te 3 yapmak için mücadele verecek. Teknik direktör Sergen Yalçın kararını verdi ve Kartal'ın ilk 11'i belli oldu. A Spor'dan canlı yayınlanan Kocaelispor - Beşiktaş maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kocaelispor'un konuğu oluyor.
Kocaelispor - Beşiktaş maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
İLK 11'LER
KOCAELİSPOR:Gökhan, Dijksteel, Balogh, Smolcic, Muharrem, Show, Keita, Tayfur, Churlinov, Agyei, Serdar
BEŞİKTAŞ:Ersin, Taylan, Djalo, Uduokhai, Yasin, Kartal, Ndidi, Rashica, Jota, Devrim, El Bilal
2'DE 2 YAPTI
Kupada C Grubu'nda yoluna 2'de 2 ile devam eden siyah-beyazlı ekip, liderlik koltuğunda yer alıyor. Süper Lig'de sezonun ilk yarısında oynanan mücadelede ise Beşiktaş, rakibini 3-1 mağlup etmeyi başarmıştı.
TEK EKSİK ASLLANI
Beşiktaş'ta Kocaelispor karşısında tek eksik oyuncu Kristjan Asllani olacak. Ligde Konyaspor maçında kırmızı kart gören orta saha oyuncusu, cezası nedeniyle kupadaki mücadelede forma giyemeyecek. Bunun dışında teknik heyetin elinde tam kadroya yakın bir seçenek bulunuyor.
KUPADA 11. RANDEVU
İki ekip Türkiye Kupası tarihinde 11. kez karşı karşıya gelecek. 1988-1989 sezonundan bu yana oynanan 10 karşılaşmada Beşiktaş 7 galibiyet elde ederken, Kocaelispor 2 kez sahadan galip ayrıldı. Bir mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Bu süreçte siyah-beyazlılar 15 gol atarken, Kocaeli temsilcisi 10 golle karşılık verdi.
NAMAĞLUP SERİ
Beşiktaş, son dönemde yakaladığı çıkışı kupaya da taşımak istiyor. Siyah-beyazlı ekip, son 11 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Fenerbahçe derbisindeki 3-2'lik yenilginin ardından ligde 9, kupada 2 maç oynayan Kartal; bu süreçte Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Ankara Keçiörengücü, Kayserispor ve Konyaspor'u mağlup ederken Samsunspor, Gaziantep FK, Trabzonspor ve Eyüpspor ile berabere kaldı.
KOCAELİSPOR'UN HEDEFİ PUAN
Kupada 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle grubunda 3. sırada bulunan Kocaelispor ise iddiasını sürdürmek için sahaya çıkacak. Körfez temsilcisi, taraftarı önünde güçlü rakibinden puan alarak gruptaki şansını artırmayı hedefliyor. Ev sahibi ekipte sakatlığı bulunan kaleci Jovanovic'in karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.