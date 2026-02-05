Beşiktaş'ta sağ bek transferi de bitiyor! Yıldız oyuncuyla anlaşma sağlandı
Beşiktaş, ara transfer döneminde kadro mühendisliğini sürdürürken savunma hattına bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, daha önce Kristjan Asllani, Olaitan ve Hyeon-gyu Oh transferlerinin ardından sağ bek rotasyonunu güçlendirmek için Amir Murillo’yu gündemine aldı. Panamalı sağ bek İstanbul'a gelecek.
Marsilya forması giyen Panamalı futbolcuyla yapılan görüşmelerde 3,5 yıllık sözleşme üzerinden prensip anlaşmasına varıldığı ve oyuncunun imza için İstanbul'a gelmesinin beklendiği aktarıldı.
ÇOK YÖNLÜ SAVUNMACI PROFİLİ
29 yaşındaki Murillo, yalnızca klasik bir sağ bek değil. Kariyerinde çok sayıda farklı pozisyonda görev alan tecrübeli oyuncu; sağ bekin yanı sıra stoper, sağ kanat ve sol bekte de forma giyebilen hibrit bir savunmacı profili sunuyor. Bu sezon Marsilya ile 25 resmi maçta 2 gol ve 4 asistlik katkı veren Murillo, hücum katkısı ve atletik kapasitesiyle öne çıkıyor.
Panama Milli Takımı'nda 90 kez görev alan ve 9 gol kaydeden Murillo; New York Red Bulls ve Anderlecht kariyerlerinin ardından 2023 yılında Marsilya'ya transfer olmuştu. Beşiktaş'ın savunma hattında esnek kullanım imkânı sağlayacak bu hamleyi kısa süre içinde resmiyete dökmesi bekleniyor.