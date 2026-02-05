Beşiktaş'ta sağ bek transferi de bitiyor! Yıldız oyuncuyla anlaşma sağlandı

Amir Murillo (AFP)

ÇOK YÖNLÜ SAVUNMACI PROFİLİ

29 yaşındaki Murillo, yalnızca klasik bir sağ bek değil. Kariyerinde çok sayıda farklı pozisyonda görev alan tecrübeli oyuncu; sağ bekin yanı sıra stoper, sağ kanat ve sol bekte de forma giyebilen hibrit bir savunmacı profili sunuyor. Bu sezon Marsilya ile 25 resmi maçta 2 gol ve 4 asistlik katkı veren Murillo, hücum katkısı ve atletik kapasitesiyle öne çıkıyor.