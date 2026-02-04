PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş'a Filip Jörgensen şoku! Transfer rafa kalktı

Beşiktaş’ta uzun süredir gündemde yer alan Filip Jörgensen transferinden beklenen sonuç çıkmadı. Siyah-beyazlıların kaleci transferinde önemli adaylardan biri olan Danimarkalı file bekçisi için yürütülen süreç olumsuz şekilde tamamlandı.

beIN Sports'ta yer alan habere göre, Beşiktaş ile Chelsea forması giyen Filip Jörgensen arasındaki transfer görüşmeleri sonuçsuz kaldı. Yaşanan bu gelişmenin ardından siyah-beyazlı yönetim, Jörgensen transferini tamamen rafa kaldırma kararı aldı.

ALTERNATİF KALECİLER GÜNDEMDE

Jörgensen transferinde yaşanan olumsuzluğun ardından Beşiktaş'ın alternatif isimlere yönelmesi bekleniyor. Siyah-beyazlıların daha önce listesinde yer alan Lucas Perri ve Illan Meslier gibi kalecilerle temaslarını sürdürdüğü biliniyor. Yönetimin, bu isimlerle yapılan görüşmeleri kısa süre içerisinde hızlandırması öngörülüyor.

JÖRGENSEN'İN SEZON PERFORMANSI

Filip Jörgensen, Chelsea formasıyla bu sezon 8 resmi maçta kaleyi korudu. Danimarkalı kaleci bu karşılaşmalarda kalesinde 10 gol görürken, yalnızca 1 maçta gol yemeden sahadan ayrıldı. Beşiktaş cephesinde ise bu performansın ardından transfer sürecinin ilerlemediği ve tarafların anlaşma sağlayamadığı ifade ediliyor.

