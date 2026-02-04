Beşiktaş'a Filip Jörgensen şoku! Transfer rafa kalktı

beIN Sports'ta yer alan habere göre, Beşiktaş ile Chelsea forması giyen Filip Jörgensen arasındaki transfer görüşmeleri sonuçsuz kaldı. Yaşanan bu gelişmenin ardından siyah-beyazlı yönetim, Jörgensen transferini tamamen rafa kaldırma kararı aldı.

ALTERNATİF KALECİLER GÜNDEMDE Jörgensen transferinde yaşanan olumsuzluğun ardından Beşiktaş'ın alternatif isimlere yönelmesi bekleniyor. Siyah-beyazlıların daha önce listesinde yer alan Lucas Perri ve Illan Meslier gibi kalecilerle temaslarını sürdürdüğü biliniyor. Yönetimin, bu isimlerle yapılan görüşmeleri kısa süre içerisinde hızlandırması öngörülüyor.