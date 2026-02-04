Macerası 9 maç sürdü! Konyaspor Çağdaş Atan ile yollarını ayırdı
Trendyol Süper Lig’de bu sezon beklentilerin altında kalan ve alt sıralarda yer alan Konyaspor’da teknik direktör değişikliği kararı alındı. Yeşil-beyazlı kulüp, teknik direktör Çağdaş Atan ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Sayın Çağdaş Atan ile yaptığı görüşmeler neticesinde anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. Tümosan Konyaspor'a bugüne kadar verdiği emek ve katkılar için Sayın Çağdaş Atan'a teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.
BEŞİKTAŞ MAĞLUBİYETİ SONRASI KARAR
Konyaspor'da ayrılık kararının, ligde son oynanan ve Beşiktaş'a karşı alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından geldiği öğrenildi. Bu sonuçla birlikte yeşil-beyazlılarda teknik heyetle ilgili değerlendirme hız kazandı ve taraflar karşılıklı anlaşarak yolları ayırdı.
LİG VE KUPA PERFORMANSI
Çağdaş Atan, Süper Lig'de Konyaspor'un başında 9 maça çıktı. Bu süreçte yeşil-beyazlı ekip 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alırken, galibiyet elde edemedi. Konyaspor bu maçlarda 6 gol atarken, kalesinde 15 gol gördü.
Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Atan yönetimindeki Konyaspor, 4. turda Muş Spor'u 4-1 mağlup etti. Grup aşamasında Antalyaspor'u 1-0, Bodrum FK'yı ise 2-1 yenerek kupada daha olumlu bir grafik çizdi.
Konyaspor'un, teknik direktörlük koltuğu için kısa süre içerisinde yeni bir isimle görüşmelere başlaması bekleniyor.