Macerası 9 maç sürdü! Konyaspor Çağdaş Atan ile yollarını ayırdı

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Sayın Çağdaş Atan ile yaptığı görüşmeler neticesinde anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. Tümosan Konyaspor'a bugüne kadar verdiği emek ve katkılar için Sayın Çağdaş Atan'a teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

BEŞİKTAŞ MAĞLUBİYETİ SONRASI KARAR

Konyaspor'da ayrılık kararının, ligde son oynanan ve Beşiktaş'a karşı alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından geldiği öğrenildi. Bu sonuçla birlikte yeşil-beyazlılarda teknik heyetle ilgili değerlendirme hız kazandı ve taraflar karşılıklı anlaşarak yolları ayırdı.