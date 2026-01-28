Beşiktaş'ın 7.5 milyon euroluk teklifine ret!

Trendyol Süper Lig'de ilk yarıyı beklentilerin uzağında tamamlayan Beşiktaş , teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda savunma hattını yenilemeyi planlıyor. Bu doğrultuda siyah-beyazlıların, Lokomotiv Moskova forması giyen Cesar Montes için harekete geçtiği belirtildi.

Cesar Montes (Transfermarkt)

RUS KULÜBÜNDEN OLUMSUZ YANIT

Sport Express'te yer alan habere göre Beşiktaş'ın, Meksikalı savunmacı için sunduğu 7.5 milyon euroluk teklif Lokomotiv Moskova tarafından yeterli bulunmadı. Rus temsilcisinin, bu bedelle gelen teklifi reddettiği öne sürüldü.