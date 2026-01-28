Beşiktaş'ın 7.5 milyon euroluk teklifine ret!
Kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, savunma hattı için girişimlerini sürdürüyor. Siyah-beyazlılarda Felix Uduokhai ile yolların ayrılması gündemdeyken, stoper takviyesi için hedeflenen isimden beklenen haber gelmedi. Cesar Montes'i isteyen Kartal'ın 7.5 milyon euroluk teklifi geri çevrildi.
Trendyol Süper Lig'de ilk yarıyı beklentilerin uzağında tamamlayan Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda savunma hattını yenilemeyi planlıyor. Bu doğrultuda siyah-beyazlıların, Lokomotiv Moskova forması giyen Cesar Montes için harekete geçtiği belirtildi.
RUS KULÜBÜNDEN OLUMSUZ YANIT
Sport Express'te yer alan habere göre Beşiktaş'ın, Meksikalı savunmacı için sunduğu 7.5 milyon euroluk teklif Lokomotiv Moskova tarafından yeterli bulunmadı. Rus temsilcisinin, bu bedelle gelen teklifi reddettiği öne sürüldü.
SEZON PERFORMANSI
Cesar Montes, bu sezon Lokomotiv Moskova formasıyla 19 resmi karşılaşmada görev aldı. Tecrübeli stoper, söz konusu maçlarda 1 gol ve 1 asistlik katkı sağlayarak savunmadaki istikrarının yanı sıra hücuma da zaman zaman destek verdi.