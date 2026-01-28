Beşiktaş Jens Hjerto-Dahl için Tromso ile anlaştı!

Foot Mercato'nun haberine göre Beşiktaş, Norveç temsilcisi Tromsø ile Jens Hjerto-Dahl transferi konusunda anlaşmaya vardı. Haberde, siyah-beyazlıların bu transfer için 8 milyon euro bonservis ve 1 milyon euro bonus içeren bir teklif sunduğu ve tarafların el sıkıştığı belirtildi.