Beşiktaş Jens Hjerto-Dahl için Tromso ile anlaştı!
Beşiktaş yönetimi, transfer çalışmalarını sürdürürken Avrupa basınından dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Siyah-beyazlıların, Norveç futbolunun son dönemde yükselen isimlerinden Jens Hjerto-Dahl için kulübü Tromso ile anlaştığı öne sürüldü.
Foot Mercato'nun haberine göre Beşiktaş, Norveç temsilcisi Tromsø ile Jens Hjerto-Dahl transferi konusunda anlaşmaya vardı. Haberde, siyah-beyazlıların bu transfer için 8 milyon euro bonservis ve 1 milyon euro bonus içeren bir teklif sunduğu ve tarafların el sıkıştığı belirtildi.
FİZİK GÜCÜYLE ÖNE ÇIKIYOR
1.94 metre boyundaki Jens Hjerto-Dahl, merkez orta saha pozisyonunda görev yapıyor. Fizik gücü, hava toplarındaki etkinliği ve savunma-hücum dengesini kurabilen oyun yapısıyla dikkat çeken Norveçli futbolcunun, Beşiktaş orta sahasına sertlik ve tempo kazandırması bekleniyor.
KARİYER PERFORMANSI
Kariyerinde toplam 122 resmi maça çıkan Jens Hjerto-Dahl, bu karşılaşmalarda 19 gol ve 9 asistlik performans sergiledi. Skor katkısının yanı sıra oyunun iki yönünü oynayabilmesiyle öne çıkan oyuncu, Norveç Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de forma giydi.
İSTANBUL YOLCUSU OLABİLİR
Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması halinde Jens Hjerto-Dahl'ın İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor. Beşiktaş cephesi, orta saha rotasyonunu güçlendirecek bu hamleyle geleceğe yönelik bir adım atmayı hedefliyor.