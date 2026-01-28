PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş Jens Hjerto-Dahl için Tromso ile anlaştı!

Beşiktaş yönetimi, transfer çalışmalarını sürdürürken Avrupa basınından dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Siyah-beyazlıların, Norveç futbolunun son dönemde yükselen isimlerinden Jens Hjerto-Dahl için kulübü Tromso ile anlaştığı öne sürüldü.

Foot Mercato'nun haberine göre Beşiktaş, Norveç temsilcisi Tromsø ile Jens Hjerto-Dahl transferi konusunda anlaşmaya vardı. Haberde, siyah-beyazlıların bu transfer için 8 milyon euro bonservis ve 1 milyon euro bonus içeren bir teklif sunduğu ve tarafların el sıkıştığı belirtildi.

Jens Hjerto-Dahl geleceğin önemli isimlerinden biri olarak gösteriliyor (AA)

FİZİK GÜCÜYLE ÖNE ÇIKIYOR

1.94 metre boyundaki Jens Hjerto-Dahl, merkez orta saha pozisyonunda görev yapıyor. Fizik gücü, hava toplarındaki etkinliği ve savunma-hücum dengesini kurabilen oyun yapısıyla dikkat çeken Norveçli futbolcunun, Beşiktaş orta sahasına sertlik ve tempo kazandırması bekleniyor.

Jens Hjerto-Dahl Beşiktaş'ın listesinde yer alıyor (AA)

KARİYER PERFORMANSI

Kariyerinde toplam 122 resmi maça çıkan Jens Hjerto-Dahl, bu karşılaşmalarda 19 gol ve 9 asistlik performans sergiledi. Skor katkısının yanı sıra oyunun iki yönünü oynayabilmesiyle öne çıkan oyuncu, Norveç Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de forma giydi.

Jens Hjerto-Dahl için bonuslarla 9 milyon euro ödeyeceği öne sürüldü (AA)

İSTANBUL YOLCUSU OLABİLİR

Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması halinde Jens Hjerto-Dahl'ın İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor. Beşiktaş cephesi, orta saha rotasyonunu güçlendirecek bu hamleyle geleceğe yönelik bir adım atmayı hedefliyor.

