Beşiktaş Yasin Özcan'ın transferini bitirdi!

Yasin Özcan'ın zorunlu satın alma maddesi bulunuyor (Beşiktaş)

SÖZLEŞME FESHİ VE BEŞİKTAŞ

Aston Villa, geçen sezon Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Yasin Özcan'ı yaz transfer döneminde Anderlecht'e kiralamıştı.

İngiliz ekibi, Abraham için Beşiktaş ile anlaşmasının ardından Anderlecht ile yapılan kiralık anlaşmayı feshetti ve Yasin Özcan, Beşiktaş'a imza attı.

KARİYERİ

Kasımpaşa altyapısında yetişen genç futbolcu, 90'ı Süper Lig olmak üzere lacivert-beyazlı formayı 94 kez sırtına geçirdi. Yasin, bu sezon yaz transfer döneminde İngiliz ekibi Aston Villa'ya transfer olmuştu. Daha sonra Anderlecht'e kiralanan savunma oyuncusu, Belçika ekibinin formasını bu sezon 6 maçta terletti.

Yasin Özcan, A Milli Takım formasını ise 1 kez giydi.