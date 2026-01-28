Beşiktaş Yasin Özcan'ın transferini bitirdi!
Beşiktaş, resmi sitesinden yaptığı açıklama ile Tammy Abraham karşılığında takasla kadroya katılan Yasin Özcan'ın transferinin sonuçlandığını duyurdu. Buna göre genç futbolcu, 1+4 yıllık sözleşme izmaladı.
Kadrosunda yaşadığı ayrılıklarla dikkat çeken Beşiktaş'ta ilk imza Yasin Özcan'dan geldi.
Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada;
"Profesyonel futbolcu Yasin Özcan'ın satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Aston Villa FC Limited ile anlaşmaya varılmıştır. Yasin Özcan ile 1+4 yıllık (2029-30 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır.
Yasin Özcan'a şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."denildi.
OPSİYONU ZORUNLU
Aston Villa, Yasin Özcan için Beşiktaş ile yapılan anlaşmada "Zorunlu satın alma opsiyonu" yer aldığını açıkladı.
SÖZLEŞME FESHİ VE BEŞİKTAŞ
Aston Villa, geçen sezon Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Yasin Özcan'ı yaz transfer döneminde Anderlecht'e kiralamıştı.
İngiliz ekibi, Abraham için Beşiktaş ile anlaşmasının ardından Anderlecht ile yapılan kiralık anlaşmayı feshetti ve Yasin Özcan, Beşiktaş'a imza attı.
KARİYERİ
Kasımpaşa altyapısında yetişen genç futbolcu, 90'ı Süper Lig olmak üzere lacivert-beyazlı formayı 94 kez sırtına geçirdi. Yasin, bu sezon yaz transfer döneminde İngiliz ekibi Aston Villa'ya transfer olmuştu. Daha sonra Anderlecht'e kiralanan savunma oyuncusu, Belçika ekibinin formasını bu sezon 6 maçta terletti.
Yasin Özcan, A Milli Takım formasını ise 1 kez giydi.