Beşiktaş'a Alman duvarı stoper! Transferde tek sorun FFP!

FFP NEDENİYLE SATIŞ BEKLENTİSİ Monaco'nun Finansal Fair Play dengesini koruyabilmek adına oyuncu satışı yapmayı planladığı, ancak Thilo Kehrer için beklentisinin 20 milyon euro olduğu ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI Thilo Kehrer, bu sezon Monaco formasıyla 21 resmi maçta görev aldı ve 1706 dakika sahada kaldı.