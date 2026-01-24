Beşiktaş'a Alman duvarı stoper! Transferde tek sorun FFP!

PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş’ta kurmaylar, ara transfer döneminde savunma tandemine yapılacak takviye için çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlıların Alman stoper Thilo Kehrer'i kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta, Gabriel Paulista ile yolların ayrılmasının ardından stoper transferi öncelikli gündem maddelerinden biri haline geldi. İlk olarak Emmanuel Agbadou ismi üzerinde duran siyah-beyazlılar, Wolverhampton'un bonservis konusundaki tutumu nedeniyle bu transferi askıya aldı.

Bu gelişmenin ardından Beşiktaş'ın rotasını Fransa'ya çevirdiği iddia edildi.

THILO KEHRER GÜNDEMDE

Beşiktaş'ın, Ligue 1 ekiplerinden Monaco forması giyen Alman stoper Thilo Kehrer ile ilgilendiği belirtildi.

Foot Mercato'nun haberine göre siyah-beyazlılar, 29 yaşındaki savunma oyuncusu için Monaco'ya 12 milyon euro bonservis teklifinde bulundu.

BONUSLU TEKLİF REDDEDİLDİ

Haberde, Beşiktaş'ın teklifinde 3 milyon euro bonusun da yer aldığı ancak bu teklifin Monaco tarafından kabul edilmediği aktarıldı.

FFP NEDENİYLE SATIŞ BEKLENTİSİ

Monaco'nun Finansal Fair Play dengesini koruyabilmek adına oyuncu satışı yapmayı planladığı, ancak Thilo Kehrer için beklentisinin 20 milyon euro olduğu ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Thilo Kehrer, bu sezon Monaco formasıyla 21 resmi maçta görev aldı ve 1706 dakika sahada kaldı.

SÖZLEŞMESİ VE PİYASA DEĞERİ

29 yaşındaki savunma oyuncusunun Monaco ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam ediyor. Kehrer'in güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.

KARİYER GEÇMİŞİ

Altyapısından yetiştiği Stuttgart'ta profesyonel olan Thilo Kehrer, kariyerinde Schalke 04, Paris Saint-Germain ve West Ham United formalarını da giydi. Monaco, Alman stoperi 2024-2025 sezonu başında 11 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

