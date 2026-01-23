Beşiktaş'a Viking sol bek! İngiltere atağı başladı
Beşiktaş, Lazio forması giyen Portekizli sol bek Nuno Tavares’ten olumsuz yanıt aldı. Siyah-beyazlılar, alternatif isimler için rotasını İngiltere’ye çevirdi. Liste başı isim ise Wolverhampton'ın Norveçli futbolcusu David Møller Wolfe.
Sol bek transferi için bir süredir Lazio forması giyen Nuno Tavares ile temas halinde olan Beşiktaş, Portekizli futbolcudan istediği cevabı alamadı. Tavares'in teklifi reddetmesi üzerine siyah-beyazlı yönetim bu transferi rafa kaldırdı.
GÜNDEMDE WOLFE VAR
Nuno Tavares transferinin gerçekleşmemesi sonrası alternatif isimlere yönelen Beşiktaş, aradığı sol beki İngiltere Premier Lig'de buldu. Siyah-beyazlılar, Wolverhampton forması giyen Norveçli sol bek David Møller Wolfe'yi transfer listesine aldı.
SEZON PERFORMANSI
1.87 boyundaki 23 yaşındaki sol bek, bu sezon Wolverhampton formasıyla 16 resmi maçta görev aldı. Wolfe, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.
SÖZLEŞME VE PİYASA DEĞERİ
Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen David Møller Wolfe'nin, Wolverhampton ile olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.