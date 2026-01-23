Beşiktaş'a Viking sol bek! İngiltere atağı başladı

David Møller Wolfe oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor (Wolverhampton)

SÖZLEŞME VE PİYASA DEĞERİ

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen David Møller Wolfe'nin, Wolverhampton ile olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.