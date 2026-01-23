PODCAST CANLI YAYIN

Portekizli dev forvet Kartal olabilir! Beşiktaş'tan sürpriz transfer

Tammy Abraham’ın Aston Villa’ya transferinde anlaşma sağlayan Beşiktaş, forvet hattında oluşan boşluğu doldurmak için rotasını Borussia Dortmund’un genç yıldızı Fabio Silva’ya çevirdi.

Siyah-beyazlılar, Tammy Abraham'ın Aston Villa'ya transferinin büyük ölçüde netleşmesinin ardından hücum hattını güçlendirmek adına çalışmalarını hızlandırdı. Yönetim, Abraham sonrası forvet bölgesi için alternatif isimler üzerinde yoğunlaştı.

Fabio Silva, Beşiktaş'ın forvet transferi listesinin bir numarası (REUTERS)

FABIO SILVA YENİDEN GÜNDEMDE

Bu gelişmenin ardından Beşiktaş, daha önce de transfer listesinde yer alan Borussia Dortmund forması giyen Fabio Silva'yı yeniden gündemine aldı. İtalyan gazeteci Rudy Galetti'nin haberine göre siyah-beyazlılar, 23 yaşındaki Portekizli futbolcu için Alman kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifini yeniden iletti.

Fabio Silva kariyerinde birçok önemli takımda oynadı (EPA)

BORUSSIA DORTMUND'UN YATIRIMI

Borussia Dortmund, Fabio Silva'yı yaz transfer döneminde Wolverhampton Wanderers'tan 22,5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Alman ekibi, genç forveti uzun vadeli bir yatırım olarak görüyor.

Fabio Silva (EPA)

SEZON PERFORMANSI VE SÖZLEŞME

Fabio Silva, bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 20 maçta görev aldı. Portekizli forvet bu karşılaşmalarda 1 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.
2030 yılına kadar Alman kulübüyle sözleşmesi bulunan Silva'nın güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösteriliyor.

