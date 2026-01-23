Portekizli dev forvet Kartal olabilir! Beşiktaş'tan sürpriz transfer

Fabio Silva (EPA)

SEZON PERFORMANSI VE SÖZLEŞME

Fabio Silva, bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 20 maçta görev aldı. Portekizli forvet bu karşılaşmalarda 1 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

2030 yılına kadar Alman kulübüyle sözleşmesi bulunan Silva'nın güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösteriliyor.