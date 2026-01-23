Portekizli dev forvet Kartal olabilir! Beşiktaş'tan sürpriz transfer
Tammy Abraham’ın Aston Villa’ya transferinde anlaşma sağlayan Beşiktaş, forvet hattında oluşan boşluğu doldurmak için rotasını Borussia Dortmund’un genç yıldızı Fabio Silva’ya çevirdi.
Siyah-beyazlılar, Tammy Abraham'ın Aston Villa'ya transferinin büyük ölçüde netleşmesinin ardından hücum hattını güçlendirmek adına çalışmalarını hızlandırdı. Yönetim, Abraham sonrası forvet bölgesi için alternatif isimler üzerinde yoğunlaştı.
FABIO SILVA YENİDEN GÜNDEMDE
Bu gelişmenin ardından Beşiktaş, daha önce de transfer listesinde yer alan Borussia Dortmund forması giyen Fabio Silva'yı yeniden gündemine aldı. İtalyan gazeteci Rudy Galetti'nin haberine göre siyah-beyazlılar, 23 yaşındaki Portekizli futbolcu için Alman kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifini yeniden iletti.
BORUSSIA DORTMUND'UN YATIRIMI
Borussia Dortmund, Fabio Silva'yı yaz transfer döneminde Wolverhampton Wanderers'tan 22,5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Alman ekibi, genç forveti uzun vadeli bir yatırım olarak görüyor.
SEZON PERFORMANSI VE SÖZLEŞME
Fabio Silva, bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 20 maçta görev aldı. Portekizli forvet bu karşılaşmalarda 1 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.
2030 yılına kadar Alman kulübüyle sözleşmesi bulunan Silva'nın güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösteriliyor.