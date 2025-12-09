PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş'a Cengiz Ünder'den kötü haber!

Beşiktaş'a Jota Silva'nın ardından Cengiz Ünder'den de kötü haber geldi. 28 yaşındaki futbolcu, 1 ay sahalardan uzak kalacak.

Beşiktaş'a Cengiz Ünder'den kötü haber!
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. hafta maçında sahasında Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalırken, Jota Silva'nın ardından bir kötü haber de Cengiz Ünder'den geldi.

Cengiz Ünder, mücadelenin 23. dakikasında sakatlanarak yerini Milot Rashica'ya bıraktı. 28 yaşındaki futbolcu, 1 ay sahalardan uzak kalacak.



PERFORMANSI

Beşiktaş formasıyla 11 maça çıkan Cengiz Ünder, 4 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

