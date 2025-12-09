Beşiktaş'tan 4 kişilik transfer operasyonu

Beşiktaş'ın bir numaralı kaleci hedefi Barcelona'nın dünyaca ünlü eldiveni Marc-Andre ter Stegen. Bu sezon sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen 33 yaşındaki kaleci için yönetim, satın alma opsiyonlu kiralama teklifini masaya koyacak.





Siyah-beyazlıların sol kanat hedefi tanıdık bir isim:Zuriko Davitashvili. St. Etienne formasıyla bu sezon Ligue 2'de 14 maçta 6 gol atan Gürcü yıldız, yaz döneminde de Beşiktaş'ın radarındaydı. 24 yaşındaki oyuncu için siyah beyazlı yönetim kesenin ağzını açmaya hazır.



Beşiktaş orta sahaya da yerli bir takviye planlıyor. Siyah beyazlılar, milli futbolcu Salih Özcan için şimdiden temaslara başladı. Borussia Dortmund forması giyen Salih'in devre arasında ayrılığa sıcak bakabileceği konuşuluyor.