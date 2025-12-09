PODCAST CANLI YAYIN

Trabzonspor-Beşiktaş maçına konuk takım taraftarları alınmayacak

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 14 Aralık Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçına, konuk takımın taraftarları alınmayacak.

Giriş Tarihi:
Trabzonspor-Beşiktaş maçına konuk takım taraftarları alınmayacak

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 14 Aralık Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçına, konuk takımın taraftarları alınmayacak.

Edinilen bilgiye göre, iki kulübün bu sezon ligde aralarında yapacağı maçlara misafir takım seyircisinin alınmamasına yönelik yazılı talepleri, Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından uygun görüldü.

Siyah-beyazlı taraftarların alınmayacağı Papara Park'taki karşılaşmada, 3 bin güvenlik personeli görev alacak.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan İsrail ve YPG'ye uyarı Şam'a destek: Suriye'den sonra sıra Filistin'de
YPG'ye müzakere için verilen süre doluyor! Harekat seçeneği masada | "Terörsüz Bölge"ye Abdi-İsrail sabotajı
Takas Bank
CHP'de demokrasi rafa kalktı! "Ekrem" diyen disipline sevk edildi: İhraç furyasında sıra Kılıçdaroğlu'nda mı?
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Fenerbahçe sözleri ve Okan Buruk'a yanıt!
Ateşkeste ikinci aşama için tarih verildi! İsrail basınından iddia: Trump daha fazla çekilme isteyecek
Türk Telekom
Adli emanette yeni dönem: "Banka sistemi" geliyor! | Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı: Ülke genelinde teftiş başladı
Van ve Antalya'daki peş peşe depremler neyin habercisi? Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber yayınında açıkladı: "O kent için uyarıyoruz"
Şehit Emre Albayrak Samsun'da dua ve tekbirlerle son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika! TFF'nin bahis soruşturmasında 22 hakem ve 27 futbolcu daha PFDK'ya sevk edildi
D&R E-Ticaret
Müge Anlı'da yasak aşk krizi! Tutarsız ifadeler cinayet şüphesini derinleştirdi: "Kızım için ceza almaya değer"
Fenerbahçe'den dünya yıldızları için flaş hamle!
Suriye'de zafer günü etkinliklerinde duygusal anlar: Devrimin sembolü Ümran bebek sahneye çıktı yaşadıklarını anlattı
CHP'nin çağ dışı belediyeciliği İzmir'den sonra Manisa'yı da kurutuyor
Monaco maçında sol bek belirsizliği! Galatasaray'ın yıldızları o formaya aday
CHP'li belediyeler maaş krizine teslim! İzmir Büyükşehir'in ardından Buca'da da işçiler greve gidiyor
Futbolda bahis soruşturmasında 20 şüpheli tutuklandı! Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı da listede
Terörsüz Türkiye’ye sabotaj: Hatimoğulları Suriye’de özerklik ajandasını öne sürdü