Panathinaikos'ta Ergin Ataman dönemi sona erdi! "En sevdiğim insan" sözleriyle veda
EuroLeague'de hedeflerin gerisinde kalan ve Yunanistan Basketbol Ligi final serisinde ezeli rakibi Olympiacos'a şampiyonluğu kaptıran Panathinaikos'ta sezonun faturası teknik ekibe kesildi. Yeşil beyazlılarda beklenen ayrılık resmiyet kazandı. Kulüp, başantrenör Ergin Ataman ile yolların ayrıldığını duyurdu.
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- Panathinaikos, Ergin Ataman'a teşekkür ederek yollarını ayırdığını duyurdu.
- Ergin Ataman, Panathinaikos'u Avrupa'nın zirvesine taşıdı ancak beklentilerin karşılanamaması nedeniyle ayrılık kararı alındı.
- Başkan Dimitris Giannakopoulos, Ergin Ataman'a veda ederken ona olan sevgisini dile getirdi.
- Giannakopoulos, Ataman'ın Panathinaikos'u EuroLeague'de 17. sıradan şampiyonluğa taşıdığını belirtti.
- Başkan, Ergin Ataman'a yaptığı katkılar için teşekkür etti ve gelecekteki başarılar için umutlu olduğunu ifade etti.
Yunan ekibi, resmi hesaplarından yaptığı paylaşımda Ergin Ataman'a teşekkür ederek ayrılığı duyurdu. Kulübün yayınladığı videoda "Teşekkür ederiz Ergin Ataman" ifadeleri kullanıldı.
TARİHE GEÇEN BAŞARIYA İMZA ATMIŞTI
Ergin Ataman, Panathinaikos'un başında görev yaptığı dönemde kulübü yeniden Avrupa'nın zirvesine taşımış ve taraftarların büyük sevgisini kazanmıştı. Ancak geride kalan sezonda beklentilerin karşılanamaması sonrası taraflar yollarını ayırma kararı aldı.
Thank you, Ergin! #paobcaktor pic.twitter.com/FDXTWaMicV— Panathinaikos BC (@Paobcgr) June 15, 2026
"EN SEVDİĞİM İNSAN"
Başkan Dimitris Giannakopoulos da Ergin Ataman'a veda etti. Giannakopoulos şunları söyledi;
"Ergin Ataman benim Avrupa basketbolunda en sevdiğim insan. Ve hep öyle kalacak. Bu asla değişmeyecek. Benim bir hayalim vardı, babamın ve amcamın yaptıklarından sonra Panathinaikos'u yeniden Avrupa şampiyonu yapmak istiyordum. OAKA'yı yeniden inşa etmek istiyordum. Ergin Ataman buraya gelmeden önce EuroLeague'de 17. sıradaydık. Bir şekilde onu buraya gelmesi için ikna etmeyi istiyordum ama bu nasıl olacaktı? Önce Efes'i sezon öncesi hazırlık turnuvalarına davet ettim, orada biraz konuştuk. Biraz güzel vakit geçirdik ve sonunda Avrupa'nın en iyi koçu, Panathinaikos'a geldi. Neden en iyisi olduğunu kanıtladı. Panathinaikos'u 17. sıradan alıp EuroLeague şampiyonu yaptı. Hem de 1 yıl içinde. Sonraki iki yıl ise sürekli mücadeleyle geçti. İkimiz de savaşçı insanlarız, sürekli savaştık. Sisteme karşı savaştık, bunu açık açık söyleyeceğim. O yüzden kazandığımız 4 kupa için çok gururluyum. Bize karşı açılan savaş olmasaydı daha da çok kupa kazanabilirdik ama gelecekte neler olacağını göreceğiz. Ergin, yaptığın her şey için çok teşekkür ederim."