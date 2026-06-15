Panathinaikos'ta Ergin Ataman dönemi sona erdi! "En sevdiğim insan" sözleriyle veda

Başkan, Ergin Ataman'a yaptığı katkılar için teşekkür etti ve gelecekteki başarılar için umutlu olduğunu ifade etti.

Ergin Ataman Panathinaikos'tan ayrıldı

"EN SEVDİĞİM İNSAN"

Başkan Dimitris Giannakopoulos da Ergin Ataman'a veda etti. Giannakopoulos şunları söyledi;

"Ergin Ataman benim Avrupa basketbolunda en sevdiğim insan. Ve hep öyle kalacak. Bu asla değişmeyecek. Benim bir hayalim vardı, babamın ve amcamın yaptıklarından sonra Panathinaikos'u yeniden Avrupa şampiyonu yapmak istiyordum. OAKA'yı yeniden inşa etmek istiyordum. Ergin Ataman buraya gelmeden önce EuroLeague'de 17. sıradaydık. Bir şekilde onu buraya gelmesi için ikna etmeyi istiyordum ama bu nasıl olacaktı? Önce Efes'i sezon öncesi hazırlık turnuvalarına davet ettim, orada biraz konuştuk. Biraz güzel vakit geçirdik ve sonunda Avrupa'nın en iyi koçu, Panathinaikos'a geldi. Neden en iyisi olduğunu kanıtladı. Panathinaikos'u 17. sıradan alıp EuroLeague şampiyonu yaptı. Hem de 1 yıl içinde. Sonraki iki yıl ise sürekli mücadeleyle geçti. İkimiz de savaşçı insanlarız, sürekli savaştık. Sisteme karşı savaştık, bunu açık açık söyleyeceğim. O yüzden kazandığımız 4 kupa için çok gururluyum. Bize karşı açılan savaş olmasaydı daha da çok kupa kazanabilirdik ama gelecekte neler olacağını göreceğiz. Ergin, yaptığın her şey için çok teşekkür ederim."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Burak Zihni Takvim.com.tr Basketbol