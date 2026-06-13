53 yıllık hasret sona erdi: New York Knicks NBA şampiyonu!

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster New York Knicks, San Antonio Spurs'u 4-1 yenerek 1973'ten bu yana ilk kez NBA şampiyonu oldu ve 53 yıllık hasrete son verdi.

Knicks, Frost Bank Center'da oynanan final serisinin 5. maçını kazanarak tarihindeki 3. şampiyonluğunu elde etti.

New York ekibi, ilk çeyrekte 13 sayıyla kalan ve son çeyreğe 10 sayı geride giren maçı son periyotta çevirerek kazandı.

Knicks, aynı sezonda hem NBA şampiyonluğunu hem de NBA Kupası'nı kazanan lig tarihinin ilk takımı oldu.

San Antonio Spurs, üçüncü çeyrekte farkı 15 sayıya çıkarmasına rağmen son bölümde savunmada etkisiz kaldı.

New York Knicks, NBA Final Serisi'nde San Antonio Spurs karşısında mutlu sona ulaşarak kulüp tarihinin en uzun şampiyonluk özlemlerinden birini bitirdi. Frost Bank Center'da oynanan serinin 5. maçını kazanan New York ekibi, seriyi 4-1'e taşıdı ve 1970 ile 1973'ün ardından tarihindeki 3. NBA şampiyonluğunu elde etti.

New York Knicks 53 yıl sonra NBA şampiyonu

BAŞA DÖNEN MAÇI SON ÇEYREKTE ÇEVİRDİ Karşılaşmaya hücumda istediği başlangıcı yapamayan Knicks, ilk çeyreği yalnızca 13 sayıyla tamamladı. Ancak ikinci periyotta ritmini bulan ekip, çift haneli farkı eriterek 15 sayılık dezavantajı kapattı ve soyunma odasına sadece 5 sayı geride girdi. Üçüncü çeyrekte farkı zaman zaman azaltmasına rağmen San Antonio Spurs yeniden kontrolü ele geçirdi ve karşılaşmanın bu bölümünde farkı bir ara 15 sayıya kadar çıkardı. Buna karşın New York temsilcisi mücadeleden kopmadı ve son bölüme 10 sayı geride girmesine rağmen geri dönüş için fırsatını bekledi.