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Finalde seri eşitlendi! Fenerbahçe Beko Beşiktaş GAİN'i devirdi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Final Serisi 2. maçında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN'i ağırladı. Sarı-lacivertliler, rakibini 93-68 yenerek skoru eşitlemeyi başardı.

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Finalde seri eşitlendi! Fenerbahçe Beko Beşiktaş GAİN'i devirdi
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  • Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN karşısında ilk periyodu 23-18 önde tamamladı.
  • İkinci çeyrekte Fenerbahçe Beko, hücumda daha etkili olup soyunma odasına 50-37 üstün gitti.
  • Üçüncü periyotta Fenerbahçe Beko, kontrolü elden bırakmayarak son bölüme 72-51'lik avantajla girdi.
  • Dördüncü çeyrekte farkı daha da açan Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan zaferle ayrıldı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe Beko, ilk periyodu 23-18 önde tamamladı. İkinci çeyrekte hücumdaki üretkenliğini artıran ev sahibi ekip, soyunma odasına 50-37 üstün gitti. Üçüncü periyotta da kontrolü elden bırakmayan sarı-lacivertliler, son bölüme 72-51'lik avantajla girdi. Dördüncü çeyrekte farkı daha da açan Jasikevicius'un öğrencileri parkeden zaferle ayrıldı.

Fenerbahçe Beko seriyi eşitlediFenerbahçe Beko seriyi eşitledi

ÇEYREKLERE GÖRE SKORLAR

1. ÇEYREK: Fenerbahçe Beko 23-18 Beşiktaş GAİN
2. ÇEYREK: Fenerbahçe Beko 27-19 Beşiktaş GAİN
3. ÇEYREK: Fenerbahçe Beko 22-14 Beşiktaş GAİN

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