Finalde seri eşitlendi! Fenerbahçe Beko Beşiktaş GAİN'i devirdi

Dördüncü çeyrekte farkı daha da açan Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan zaferle ayrıldı.

İkinci çeyrekte Fenerbahçe Beko, hücumda daha etkili olup soyunma odasına 50-37 üstün gitti.

Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe Beko, ilk periyodu 23-18 önde tamamladı. İkinci çeyrekte hücumdaki üretkenliğini artıran ev sahibi ekip, soyunma odasına 50-37 üstün gitti. Üçüncü periyotta da kontrolü elden bırakmayan sarı-lacivertliler, son bölüme 72-51'lik avantajla girdi. Dördüncü çeyrekte farkı daha da açan Jasikevicius'un öğrencileri parkeden zaferle ayrıldı.