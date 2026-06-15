Finalde seri eşitlendi! Fenerbahçe Beko Beşiktaş GAİN'i devirdi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Final Serisi 2. maçında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN'i ağırladı. Sarı-lacivertliler, rakibini 93-68 yenerek skoru eşitlemeyi başardı.
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- Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN karşısında ilk periyodu 23-18 önde tamamladı.
- İkinci çeyrekte Fenerbahçe Beko, hücumda daha etkili olup soyunma odasına 50-37 üstün gitti.
- Üçüncü periyotta Fenerbahçe Beko, kontrolü elden bırakmayarak son bölüme 72-51'lik avantajla girdi.
- Dördüncü çeyrekte farkı daha da açan Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan zaferle ayrıldı.
Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe Beko, ilk periyodu 23-18 önde tamamladı. İkinci çeyrekte hücumdaki üretkenliğini artıran ev sahibi ekip, soyunma odasına 50-37 üstün gitti. Üçüncü periyotta da kontrolü elden bırakmayan sarı-lacivertliler, son bölüme 72-51'lik avantajla girdi. Dördüncü çeyrekte farkı daha da açan Jasikevicius'un öğrencileri parkeden zaferle ayrıldı.
ÇEYREKLERE GÖRE SKORLAR
1. ÇEYREK: Fenerbahçe Beko 23-18 Beşiktaş GAİN
2. ÇEYREK: Fenerbahçe Beko 27-19 Beşiktaş GAİN
3. ÇEYREK: Fenerbahçe Beko 22-14 Beşiktaş GAİN
Burak Zihni Takvim.com.tr Basketbol