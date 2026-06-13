Kartal finale süper başladı! Beşiktaş GAİN Fenerbahçe Beko'yu 88-80 yendi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN ile evinde karşılaştı. Mücadeleden galip ayrılan taraf, 80-88 'lik skorla siyah beyazlılar oldu.
Giriş Tarihi:
Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN'e evinde 80-88 mağlup oldu.
ÇEYREKLERE GÖRE SKORLAR
1. ÇEYREK | FENERBAHÇE BEKO - BEŞİKTAŞ GAİN: 16-27
2. ÇEYREK | FENERBAHÇE BEKO - BEŞİKTAŞ GAİN: 42-43
3. ÇEYREK | FENERBAHÇE BEKO - BEŞİKTAŞ GAİN: 61-62
Burak Zihni Takvim.com.tr Basketbol