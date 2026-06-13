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Kartal finale süper başladı! Beşiktaş GAİN Fenerbahçe Beko'yu 88-80 yendi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN ile evinde karşılaştı. Mücadeleden galip ayrılan taraf, 80-88 'lik skorla siyah beyazlılar oldu.

Giriş Tarihi:
Kartal finale süper başladı! Beşiktaş GAİN Fenerbahçe Beko'yu 88-80 yendi

Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN'e evinde 80-88 mağlup oldu.

Beşiktaş GAİN, Fenerbahçe Beko'yu ilk maçta yendiBeşiktaş GAİN, Fenerbahçe Beko'yu ilk maçta yendi

ÇEYREKLERE GÖRE SKORLAR

1. ÇEYREK | FENERBAHÇE BEKO - BEŞİKTAŞ GAİN: 16-27
2. ÇEYREK | FENERBAHÇE BEKO - BEŞİKTAŞ GAİN: 42-43
3. ÇEYREK | FENERBAHÇE BEKO - BEŞİKTAŞ GAİN: 61-62

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