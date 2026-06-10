Basketbolda finalin adı Fenerbahçe Beko - Beşiktaş GAİN! Kartal Bahçeşehir Koleji'ni devirdi

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Beşiktaş GAİN, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde Bahçeşehir Koleji'ni 80-71 yenerek finale yükseldi.

Beşiktaş GAİN, seride 2-1 geriye düştükten sonra iki maç kazanarak seriyi 3-2 tamamladı.

Beşiktaş GAİN'in finaldeki rakibi Fenerbahçe Beko olacak ve ilk maç 13 Haziran Cumartesi günü Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanacak.

Devon Dotson, kritik maçta 26 sayı üreterek Beşiktaş GAİN'in galibiyetinde önemli rol oynadı.

Beşiktaş'ın pivotu Ante Žižić omuz sakatlığı nedeniyle ameliyat edildi ve rehabilitasyon sürecine başladı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin kader maçında Beşiktaş GAİN ile Bahçeşehir Koleji kozlarını paylaştı. BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelede siyah-beyazlılar, zaman zaman çift haneli farkla geriye düşmesine rağmen geri dönmeyi başardı ve parkeden 80-71 galip ayrılarak finale yükselen taraf oldu.

Devon Dotson maça damga vurdu DEVON DOTSON ŞOV YAPTI Beşiktaş GAİN'in yıldızı Devon Dotson, kritik mücadelede ortaya koyduğu performansla galibiyetin mimarı oldu. Karşılaşmayı 26 sayıyla tamamlayan yıldız oyuncu, özellikle son bölümde ürettiği sayılarla takımını finale taşıyan isimlerin başında geldi. 2-1'DEN 3-2'YE Seride ilk maçı kazanan Beşiktaş GAİN, ardından üst üste iki karşılaşmayı kaybederek 2-1 geriye düştü. Ancak siyah-beyazlı ekip önce deplasmanda oynadığı dördüncü maçı kazanarak seriyi eşitledi, ardından taraftarı önünde oynadığı beşinci karşılaşmada hata yapmayarak finale uzandı. Bu sonuçla Kartal, büyük bir geri dönüşe imza atmış oldu.