Basketbolda ilk finalist belli oldu! Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'i eledi

Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Yarı Final 4. maçında Fenerbahçe Beko'yu 67-63 mağlup etti.

Brice Dessert, PJ Dozier ve Ercan Osmani, Anadolu Efes'in galibiyetinde etkili olan isimler oldu.