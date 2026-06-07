Basketbolda ilk finalist belli oldu! Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'i eledi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Yarı Final serisi 4. maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko kozlarını paylaştı. Sarı lacivertliler, rakibini deplasmanda 102-93 yenerek finale yükseldi.
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- Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Yarı Final 4. maçında Fenerbahçe Beko'yu 67-63 mağlup etti.
- Brice Dessert, PJ Dozier ve Ercan Osmani, Anadolu Efes'in galibiyetinde etkili olan isimler oldu.
- Seri 5. maça taşındı ve finalisti belirleyecek karşılaşma Ataşehir'de oynanacak.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Yarı Final serisi 4. maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko kozlarını paylaştı. Sarı lacivertliler, rakibini deplasmanda 102-93 yenerek finale yükseldi.
ÇEYREKLERE GÖRE SKORLAR
1. ÇEYREK | ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO: 24-25
2. ÇEYREK | ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO: 49-44
3. ÇEYREK | ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO: 67-63
RAKİP BAHÇEŞEHİR KOLEJİ VEYA BEŞİKTAŞ
Fenerbahçe Beko'nun Anadolu Efes'i eleyerek adını finale yazdırmasının ardından rakibi Bahçeşehir Koleji veya Beşiktaş GAİN olacak. İki takım arasındaki seride siyah beyazlılar 2-1 önde bulunuyor.
Burak Zihni Takvim.com.tr Basketbol