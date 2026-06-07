CANLI YAYIN
Geri

Basketbolda ilk finalist belli oldu! Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'i eledi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Yarı Final serisi 4. maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko kozlarını paylaştı. Sarı lacivertliler, rakibini deplasmanda 102-93 yenerek finale yükseldi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Basketbolda ilk finalist belli oldu! Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'i eledi
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Yarı Final 4. maçında Fenerbahçe Beko'yu 67-63 mağlup etti.
  • Brice Dessert, PJ Dozier ve Ercan Osmani, Anadolu Efes'in galibiyetinde etkili olan isimler oldu.
  • Seri 5. maça taşındı ve finalisti belirleyecek karşılaşma Ataşehir'de oynanacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Yarı Final serisi 4. maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko kozlarını paylaştı. Sarı lacivertliler, rakibini deplasmanda 102-93 yenerek finale yükseldi.

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko kozlarını paylaştıAnadolu Efes ile Fenerbahçe Beko kozlarını paylaştı

ÇEYREKLERE GÖRE SKORLAR

1. ÇEYREK | ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO: 24-25
2. ÇEYREK | ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO: 49-44
3. ÇEYREK | ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO: 67-63

Ercan Osmani rakibiyle mücadele ederkenErcan Osmani rakibiyle mücadele ederken

RAKİP BAHÇEŞEHİR KOLEJİ VEYA BEŞİKTAŞ

Fenerbahçe Beko'nun Anadolu Efes'i eleyerek adını finale yazdırmasının ardından rakibi Bahçeşehir Koleji veya Beşiktaş GAİN olacak. İki takım arasındaki seride siyah beyazlılar 2-1 önde bulunuyor.

Takvim Kaynak Tercihleri
Anadolu Efes pes etmiyor! Fenerbahçe Beko'yu yenip seriyi 4. maça taşıdı
SONRAKİ HABER

Anadolu Efes pes etmiyor!
Burak Zihni
Burak Zihni Takvim.com.tr Basketbol

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler