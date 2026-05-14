Ergin Ataman'ı kızdıran soru! Basın toplantısını terk etti
EuroLeague play-off serisinin beşinci maçında Valencia Basket, Panathinaikos AKTOR’u 81-64 mağlup ederek seriyi 3-2 kazandı ve tarihinde ilk kez Final Four’a yükseldi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Ergin Ataman’ın yaşadığı gerginlik dikkat çekti. Ataman sorulan bir soru üzerine sinirlenerek toplantıyı terk etti...
- Valencia Basket, Panathinaikos AKTOR'u 81-64 yenerek EuroLeague'de Final Four'a yükseldi.
- İlk yarıda farkı açan Valencia, üçüncü çeyreği 56-50 önde tamamladı ve maçı 17 sayı farkla kazandı.
- Brancou Badio, 20 sayıyla maçın en skorer ismi olarak Valencia'nın galibiyetinde önemli rol oynadı.
- Valencia Basket, kulüp tarihinde ilk kez EuroLeague'de Final Four oynama hakkı elde etti.
- Ergin Ataman, basın toplantısında bir gazetecinin sorusuna tepki göstererek toplantıyı terk etti.
EuroLeague'de büyük heyecana sahne olan play-off eşleşmesinde İspanyol temsilcisi Valencia Basket, başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos AKTOR karşısında kritik galibiyete imza attı.
Roig Arena'da oynanan serinin son maçında etkili bir performans ortaya koyan ev sahibi ekip, parkeden 81-64 galip ayrılarak adını son dört takım arasına yazdırdı.
İLK YARIDA FARKI AÇTI
Karşılaşmaya savunmada sert başlayan Valencia Basket, ilk çeyreği 14-10 önde geçti. İkinci periyotta hücum ritmini artıran İspanyol ekibi, soyunma odasına da 35-23'lük avantajla girdi.
Panathinaikos ikinci yarıda farkı eritmeye çalışsa da Valencia üstünlüğünü korudu. Üçüncü çeyrek 56-50 tamamlanırken, son bölümde yeniden kontrolü ele alan ev sahibi ekip mücadeleyi 17 sayı farkla kazandı.
BADIO MAÇA DAMGA VURDU
Valencia Basket'te Brancou Badio attığı 20 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Yıldız oyuncu, özellikle kritik anlarda bulduğu basketlerle takımını Final Four'a taşıyan isimlerin başında geldi.
TARİHTE BİR İLK
Bu sonuçla birlikte Valencia Basket, kulüp tarihinde ilk kez EuroLeague'de Final Four oynama hakkı elde etti. İspanyol temsilcisi, final bileti için Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.
Dörtlü final organizasyonu ise Panathinaikos'un sahası olan Telekom Center'da 22-24 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek.
ERGİN ATAMAN TOPLANTIYI TERK ETTİ
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Ergin Ataman'ın yaşadığı gerginlik dikkat çekti. Bir gazetecinin, deneyimli çalıştırıcının ocak ayında yaptığı "Ligi ya da EuroLeague'i kazanamazsak takımdan ayrılırım" açıklamasını hatırlatması üzerine Ataman tepki gösterdi.
Soruyu yanıtsız bırakan Ergin Ataman, "Basın toplantısı için teşekkürler, hoşça kalın" ifadelerini kullandıktan sonra salonu terk etti.