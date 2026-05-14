Ergin Ataman'ı kızdıran soru! Basın toplantısını terk etti

Ergin Ataman, basın toplantısında bir gazetecinin sorusuna tepki göstererek toplantıyı terk etti.

Roig Arena'da oynanan serinin son maçında etkili bir performans ortaya koyan ev sahibi ekip, parkeden 81-64 galip ayrılarak adını son dört takım arasına yazdırdı.

EuroLeague'de büyük heyecana sahne olan play-off eşleşmesinde İspanyol temsilcisi Valencia Basket, başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos AKTOR karşısında kritik galibiyete imza attı.

BADIO MAÇA DAMGA VURDU

Valencia Basket'te Brancou Badio attığı 20 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Yıldız oyuncu, özellikle kritik anlarda bulduğu basketlerle takımını Final Four'a taşıyan isimlerin başında geldi.



TARİHTE BİR İLK

Bu sonuçla birlikte Valencia Basket, kulüp tarihinde ilk kez EuroLeague'de Final Four oynama hakkı elde etti. İspanyol temsilcisi, final bileti için Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.

Dörtlü final organizasyonu ise Panathinaikos'un sahası olan Telekom Center'da 22-24 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek.