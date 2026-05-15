Jasikevicius'tan Final-Four sözleri: "Olympiakos favori"
Son EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Beko’da başantrenör Sarunas Jasikevicius, Final Four öncesinde dikkat çeken açıklamalar yaptı. Litvanyalı çalıştırıcı, Olympiakos’un turnuvanın favorisi olduğunu belirtirken, sarı-lacivertli ekibin doğru mentaliteyle herkesi yenebilecek güçte olduğunu söyledi.
EuroLeague'de üst üste ikinci kez Final Four bileti alan Fenerbahçe Beko'da gözler Abu Dabi'de oynanacak kritik mücadelelere çevrildi. Sarı-lacivertlilerin başantrenörü Sarunas Jasikevicius, organizasyon öncesinde takımın son durumunu ve hedeflerini değerlendirdi.
Final Four'da yeniden yer almalarının önemli bir başarı olduğunu vurgulayan Jasikevicius, bu seviyeye ulaşmayı sıradan görmediklerini ifade etti. Deneyimli çalıştırıcı, teknik ekip olarak oyuncuları en iyi şekilde hazırlamaya çalıştıklarını söyledi.
OLYMPIAKOS'A FAVORİ VURGUSU
Yarı finalde karşılaşacakları Olympiakos hakkında konuşan Litvanyalı koç, Yunan temsilcisinin sezonu lider tamamladığını hatırlatarak favori olarak gösterilmesini doğal karşıladı. Jasikevicius, "Olympiakos sezonu 1. sırada bitirdi ve büyük favori" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Beko'nun ise fiziksel ve mental olarak hazır olması gerektiğini belirten başarılı çalıştırıcı, doğru seviyeye ulaştıklarında her rakibi yenebilecek kaliteye sahip olduklarını dile getirdi. Ancak aynı düşüncenin Olympiakos cephesinde de bulunduğunu sözlerine ekledi.
"FİNAL FOUR'DA DİKKATİNİZİ KORUMALISINIZ"
Final Four atmosferinin oyuncular üzerinde oluşturduğu baskıya da değinen Jasikevicius, konsantrasyonun belirleyici olacağını söyledi. Deneyimli başantrenör, medya ilgisi ve organizasyon atmosferinin oyuncuları etkileyebildiğini belirterek takımın odağını kaybetmemesi gerektiğini ifade etti.
Sezon içerisindeki gelişim süreçlerini de değerlendiren Jasikevicius, yeni kurulan kadronun zamanla ritim yakaladığını söyledi. Takımdan ayrılan isimlerin ardından yeni bir yapı oluşturduklarını belirten Litvanyalı çalıştırıcı, sezon boyunca eksik yönlerini geliştirmeye çalıştıklarını kaydetti.
SAKATLIKLAR PLANLARI ZORLADI
Fenerbahçe Beko'nun sezon içinde yaşadığı sakatlık problemlerine de değinen Jasikevicius, bu durumun takım düzenini etkilediğini söyledi. Buna rağmen play-off süreci öncesinde oyuncuların yeniden bir araya geldiğini belirten deneyimli koç, özellikle Zalgiris serisi öncesinde takımın fiziksel olarak iyi seviyeye ulaştığını ifade etti.
Kadronun geleceği ve bütçe planlamasıyla ilgili de konuşan Jasikevicius, modern basketbolda ekonomik şartların büyük önem taşıdığını söyledi. Başarılı çalıştırıcı, sürdürülebilir bir yapı kurmayı hedeflediklerini belirtirken, bazı oyuncuların daha yüksek kontratlar nedeniyle farklı takımlara yönelebileceğini dile getirdi.