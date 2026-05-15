Jasikevicius'tan Final-Four sözleri: "Olympiakos favori"

Fenerbahçe, final-four'da Olympiakos ile karşılaşacak.

SAKATLIKLAR PLANLARI ZORLADI

Fenerbahçe Beko'nun sezon içinde yaşadığı sakatlık problemlerine de değinen Jasikevicius, bu durumun takım düzenini etkilediğini söyledi. Buna rağmen play-off süreci öncesinde oyuncuların yeniden bir araya geldiğini belirten deneyimli koç, özellikle Zalgiris serisi öncesinde takımın fiziksel olarak iyi seviyeye ulaştığını ifade etti.

Kadronun geleceği ve bütçe planlamasıyla ilgili de konuşan Jasikevicius, modern basketbolda ekonomik şartların büyük önem taşıdığını söyledi. Başarılı çalıştırıcı, sürdürülebilir bir yapı kurmayı hedeflediklerini belirtirken, bazı oyuncuların daha yüksek kontratlar nedeniyle farklı takımlara yönelebileceğini dile getirdi.

Görkem Ağgündüz