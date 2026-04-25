LeBron James, 2008 yılından bu yana ilk kez sahasında seriyi kapatma şansı yakaladığı bir play-off maçını kaybetti.

Bu sonuçla Rockets, NBA tarihinde 3-0 geriden gelerek seriyi en az altıncı maça götüren 16. takım oldu.

NBA play-offlarında Houston Rockets, Los Angeles Lakers karşısında kritik bir galibiyet aldı. Seride 3-0 geri düşmesine rağmen beşinci maçı kazanan Houston ekibi, eşleşmeyi altıncı maça taşıdı.

Karşılaşma sonrası açıklama yapan milli oyuncu, takımın hatalarından ders çıkardığını belirterek, "Hatalarımızı izliyoruz ve öğreniyoruz. Yorgun değiliz. Lakers'ın benim üzerime oynayacağını biliyorduk, bu yüzden takım arkadaşlarıma alan açmaya çalıştım" ifadelerini kullandı.

Houston'da Alperen Şengün, 14 sayı, 9 ribaund, 8 asist, 2 top çalma ve 1 blokluk performansıyla maçın belirleyici isimlerinden biri oldu.

ALPEREN'DEN ÇOK YÖNLÜ KATKI

LeBron ve Alperen birçok pozisyonda karşı karşıya geldi.

SAHADA GERGİNLİK YAŞANDI

Maç sırasında iki takım oyuncuları arasında tansiyon yükseldi. Serbest atış anında LeBron James ile Alperen Şengün arasında sözlü tartışma yaşandı. Tecrübeli oyuncunun Şengün'e yönelik ifadeleri canlı yayına yansıdı.

LeBron James, Alperen Şengün'e "Sen değil, sen değil... bunu sen söyleyemezsin. Bunu söyleyemezsin. Bunu söyleyemeyecek tek kişi sensin. Yumuşak ... uzun adam" dedi.

GERGİNLİĞİN SEBEBİ BELLİ

Serinin altıncı maçı, Rockets'ın sahasında oynanacak.