LeBron haddini aştı! Alperen Şengün'e sataştı: Yumuşak uzun adam

Batı Konferansı play-off ilk turunda Lakers’a karşı 3-0 geriye düşen Houston Rockets, deplasmanda 99-93 kazanarak seriyi altıncı maça taşıdı. Alperen Şengün çok yönlü performansıyla öne çıktı. Maça damga vuran olay ise LeBron James ile Alperen Şengün arasında yaşandı. Serbest atış anında LeBron James ile Alperen Şengün arasında sözlü tartışma yaşandı. Tecrübeli oyuncunun Şengün’e yönelik ifadeleri canlı yayına yansıdı.

NBA play-offlarında Houston Rockets, Los Angeles Lakers karşısında kritik bir galibiyet aldı. Seride 3-0 geri düşmesine rağmen beşinci maçı kazanan Houston ekibi, eşleşmeyi altıncı maça taşıdı.

Bu sonuçla Rockets, NBA tarihinde 3-0 geriden gelerek seriyi en az altıncı maça götüren 16. takım oldu.

LeBron ile Alperen maç içerisinde gerginlik yaşadı.
ALPEREN'DEN ÇOK YÖNLÜ KATKI

Houston'da Alperen Şengün, 14 sayı, 9 ribaund, 8 asist, 2 top çalma ve 1 blokluk performansıyla maçın belirleyici isimlerinden biri oldu.

Karşılaşma sonrası açıklama yapan milli oyuncu, takımın hatalarından ders çıkardığını belirterek, "Hatalarımızı izliyoruz ve öğreniyoruz. Yorgun değiliz. Lakers'ın benim üzerime oynayacağını biliyorduk, bu yüzden takım arkadaşlarıma alan açmaya çalıştım" ifadelerini kullandı.

LeBron ve Alperen birçok pozisyonda karşı karşıya geldi.
SAHADA GERGİNLİK YAŞANDI

Maç sırasında iki takım oyuncuları arasında tansiyon yükseldi. Serbest atış anında LeBron James ile Alperen Şengün arasında sözlü tartışma yaşandı. Tecrübeli oyuncunun Şengün'e yönelik ifadeleri canlı yayına yansıdı.

LeBron James, Alperen Şengün'e "Sen değil, sen değil... bunu sen söyleyemezsin. Bunu söyleyemezsin. Bunu söyleyemeyecek tek kişi sensin. Yumuşak ... uzun adam" dedi.

GERGİNLİĞİN SEBEBİ BELLİ

LeBron James, 2008 yılından bu yana ilk kez sahasında seriyi kapatma şansı yakaladığı bir play-off maçını kaybetti.

Serinin altıncı maçı, Rockets'ın sahasında oynanacak.

Fenerbahçe Beko'da transferin ilk hedefi Kevarrius Hayes
