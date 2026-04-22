Monaco forması giyen tecrübeli oyuncunun özellikle atletik yapısı, pota koruyucu özellikleri ve dikey sıçrama kabiliyetiyle sarı-lacivertlilerin aradığı profile uygun olduğu vurgulandı.

Fenerbahçe Beko'nun gelecek sezon kadro yapılanmasında pota altına önemli bir ekleme yapmayı planladığı ifade edilirken, Kevarrius Hayes'in bu profil için öne çıkan adaylardan biri olduğu kaydedildi.

BasketMercato'da yer alan habere göre Fenerbahçe Beko'nun radarına somut şekilde giren isim, daha önce Zalgiris Kaunas forması da giyen Kevarrius Hayes oldu. Sarı-lacivertli ekibin, atletik özellikleriyle dikkat çeken uzun oyuncuyu yakından izlediği belirtildi.

MONACO CEPHESİNDE BELİRSİZLİK

Geçtiğimiz yaz Monaco ile iki yıllık sözleşme imzalayan Hayes'in gelecek sezon için de kontratının bulunduğu aktarıldı. Ancak Fransız ekibinde yaşanan durum ve henüz tam anlamıyla çözülemeyen finansal sıkıntılar nedeniyle sözleşmesi devam eden bazı oyuncuların da alternatif arayışına yöneldiği ifade edildi.

Bu oyuncular arasında Kevarrius Hayes'in de yer aldığı ve sezon sonunda Monaco'dan ayrılma ihtimalini değerlendirdiği belirtildi.