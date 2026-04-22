Fenerbahçe Beko'da transferin ilk hedefi Kevarrius Hayes

Fenerbahçe Beko’da yeni sezon planlaması kapsamında pota altına yapılacak takviye için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin, Monaco forması giyen Kevarrius Hayes’e yoğun ilgi gösterdiği öne sürüldü.

  • Fenerbahçe Beko, Monaco'da oynayan ve daha önce Zalgiris Kaunas forması giyen Kevarrius Hayes'i transfer için yakından takip ediyor.
  • Sarı-lacivertli ekip, gelecek sezon kadrosunun pota altını güçlendirmek için atletik yapısı ve savunma özellikleriyle öne çıkan Hayes'i değerlendiriyor.
  • Kevarrius Hayes, geçtiğimiz yaz Monaco ile iki yıllık sözleşme imzalamış olup gelecek sezon için kontratı bulunuyor.
  • Monaco'da yaşanan finansal sıkıntılar nedeniyle Hayes'in sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimali değerlendirdiği belirtiliyor.
  • Fenerbahçe Beko, pota altındaki fiziksel sertlik ve savunma direncini artırmak için Hayes'i ciddi şekilde gündeminde tutuyor.

BasketMercato'da yer alan habere göre Fenerbahçe Beko'nun radarına somut şekilde giren isim, daha önce Zalgiris Kaunas forması da giyen Kevarrius Hayes oldu. Sarı-lacivertli ekibin, atletik özellikleriyle dikkat çeken uzun oyuncuyu yakından izlediği belirtildi.

POTA ALTI İÇİN ÖNE ÇIKAN İSİM

Fenerbahçe Beko'nun gelecek sezon kadro yapılanmasında pota altına önemli bir ekleme yapmayı planladığı ifade edilirken, Kevarrius Hayes'in bu profil için öne çıkan adaylardan biri olduğu kaydedildi.

Monaco forması giyen tecrübeli oyuncunun özellikle atletik yapısı, pota koruyucu özellikleri ve dikey sıçrama kabiliyetiyle sarı-lacivertlilerin aradığı profile uygun olduğu vurgulandı.

MONACO CEPHESİNDE BELİRSİZLİK

Geçtiğimiz yaz Monaco ile iki yıllık sözleşme imzalayan Hayes'in gelecek sezon için de kontratının bulunduğu aktarıldı. Ancak Fransız ekibinde yaşanan durum ve henüz tam anlamıyla çözülemeyen finansal sıkıntılar nedeniyle sözleşmesi devam eden bazı oyuncuların da alternatif arayışına yöneldiği ifade edildi.

Bu oyuncular arasında Kevarrius Hayes'in de yer aldığı ve sezon sonunda Monaco'dan ayrılma ihtimalini değerlendirdiği belirtildi.

FENERBAHÇE YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Haberde, Fenerbahçe Beko'nun Hayes'i yakından takip ettiği ve oyuncunun gelecek sezon planlamasında önemli adaylardan biri haline geldiği kaydedildi.

Sarı-lacivertlilerin, pota altındaki fiziksel sertliği ve savunma direncini artırmak adına Kevarrius Hayes ismini ciddi şekilde değerlendirdiği öne sürüldü.

