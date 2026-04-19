A Milli Kadın Basketbol Takımımızın Dünya Kupası'ndaki rakipleri belli oldu. Belçika'da çekilen kurada Ay Yıldızlılar, C grubunda Belçika, Avustralya ve Porto Riko ile kozlarını paylaşacak.
Almanya'da düzenlenecek olan turnuvada 4 grubun dağılımı şu şekilde;
A Grubu: Almanya, İspanya, Japonya, Mali
B Grubu: Fransa, Nijerya, Güney Kore, Macaristan
C Grubu: Türkiye, Belçika, Porto Riko, Avustralya
D Grubu: Amerika Birleşik Devletleri, Çin, İtalya, Çekya
2026 KADINLAR DÜNYA BASKETBOL ŞAMPİYONASI FORMATI
4 Eylül'de başlayacak olan turnuva, 13 EylüL'de sona erecek. Karşılaşmalar Max Schmeling Spor Salonu ve Berlin Arena'da oynanacak.
Dünya Kupası'nda ilk sırayı alan ülkeler direkt olarak çeyrek finale yükselecek.
İkinci ve üçüncü sıradaki takımlar ise eleme maçları oynayacak. Çeyrek ve yarı final mücadeleleri tek karşılaşma üzerinden gerçekleştirilecek.