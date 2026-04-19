A Milli Kadın Basketbol Takımımızın Dünya Kupası'ndaki rakipleri belli oldu

2026 FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan A Milli Kadın Basketbol Takımımızın rakipleri, Belçika'da çekilen kurayla belirlendi. Buna göre Potanın Perileri, C grubunda Belçika, Avustralya ve Porto Riko ile eşleşti.

A Milli Kadın Basketbol Takımımızın Dünya Kupası'ndaki rakipleri belli oldu
  • A Milli Kadın Basketbol Takımı, Almanya'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda C Grubu'nda Belçika, Avustralya ve Porto Riko ile mücadele edecek.
  • Turnuva 4 Eylül'de başlayacak ve 13 Eylül'de sona erecek, maçlar Max Schmeling Spor Salonu ve Berlin Arena'da oynanacak.
  • Grup birincileri direkt çeyrek finale yükselecek, ikinci ve üçüncüler eleme maçları oynayacak.
  • A Grubu'nda Almanya, İspanya, Japonya ve Mali yer alırken B Grubu'nda Fransa, Nijerya, Güney Kore ve Macaristan bulunuyor.
  • D Grubu'nda Amerika Birleşik Devletleri, Çin, İtalya ve Çekya mücadele edecek.

A Milli Kadın Basketbol Takımımızın Dünya Kupası'ndaki rakipleri belli oldu. Belçika'da çekilen kurada Ay Yıldızlılar, C grubunda Belçika, Avustralya ve Porto Riko ile kozlarını paylaşacak.

Almanya'da düzenlenecek olan turnuvada 4 grubun dağılımı şu şekilde;

A Grubu: Almanya, İspanya, Japonya, Mali

B Grubu: Fransa, Nijerya, Güney Kore, Macaristan

C Grubu: Türkiye, Belçika, Porto Riko, Avustralya

D Grubu: Amerika Birleşik Devletleri, Çin, İtalya, Çekya

Potanın Perileri 2026 Dünya Kupası'nda şampiyonluk istiyor

2026 KADINLAR DÜNYA BASKETBOL ŞAMPİYONASI FORMATI

4 Eylül'de başlayacak olan turnuva, 13 EylüL'de sona erecek. Karşılaşmalar Max Schmeling Spor Salonu ve Berlin Arena'da oynanacak.

Dünya Kupası'nda ilk sırayı alan ülkeler direkt olarak çeyrek finale yükselecek.

İkinci ve üçüncü sıradaki takımlar ise eleme maçları oynayacak. Çeyrek ve yarı final mücadeleleri tek karşılaşma üzerinden gerçekleştirilecek.

