NBA'de Batı Konferansı play-off ilk tur ikinci maçında Houston Rockets, Los Angeles Lakers'a konuk oldu. Karşılaşmayı 101-94 kazanan Lakers, seride durumu 2-0'a getirdi.
ALPEREN'DEN DOUBLE-DOUBLE
Rockets forması giyen Alperen Şengün, 20 sayı, 11 ribaunt, 5 asist, 4 top çalma ve 2 blokla etkili bir performans ortaya koydu. Milli oyuncunun istatistikleri galibiyet için yeterli olmadı.
LEBRON ÖNE ÇIKTI
Lakers cephesinde LeBron James, 28 sayı, 8 ribaunt ve 7 asistle takımının en skorer ismi oldu. Marcus Smart ise 25 sayıyla galibiyete katkı verdi.