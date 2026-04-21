Rockets Lakers'a yenildi! Alperen Şengün'ün double double'ı yetmedi

Houston Rockets, play-off ilk turunda Los Angeles Lakers’a deplasmanda 101-94 yenildi. Alperen Şengün’ün “double-double” performansı mağlubiyeti engelleyemedi.

  • Houston Rockets, NBA Batı Konferansı play-off ilk tur ikinci maçında Los Angeles Lakers'a 101-94 mağlup oldu ve seride 2-0 geriye düştü.
  • Lakers'da LeBron James 28 sayı, 8 ribaunt ve 7 asistle takımının en skorer oyuncusu oldu.
  • Rockets'ta Alperen Şengün 20 sayı, 11 ribaunt, 5 asist, 4 top çalma ve 2 blokla double-double yaptı.
  • Lakers'dan Marcus Smart 25 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

NBA'de Batı Konferansı play-off ilk tur ikinci maçında Houston Rockets, Los Angeles Lakers'a konuk oldu. Karşılaşmayı 101-94 kazanan Lakers, seride durumu 2-0'a getirdi.

ALPEREN'DEN DOUBLE-DOUBLE

Rockets forması giyen Alperen Şengün, 20 sayı, 11 ribaunt, 5 asist, 4 top çalma ve 2 blokla etkili bir performans ortaya koydu. Milli oyuncunun istatistikleri galibiyet için yeterli olmadı.

LEBRON ÖNE ÇIKTI

Lakers cephesinde LeBron James, 28 sayı, 8 ribaunt ve 7 asistle takımının en skorer ismi oldu. Marcus Smart ise 25 sayıyla galibiyete katkı verdi.

