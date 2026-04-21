Lakers'da LeBron James 28 sayı, 8 ribaunt ve 7 asistle takımının en skorer oyuncusu oldu.

NBA'de Batı Konferansı play-off ilk tur ikinci maçında Houston Rockets, Los Angeles Lakers'a konuk oldu. Karşılaşmayı 101-94 kazanan Lakers, seride durumu 2-0'a getirdi.

ALPEREN'DEN DOUBLE-DOUBLE

Rockets forması giyen Alperen Şengün, 20 sayı, 11 ribaunt, 5 asist, 4 top çalma ve 2 blokla etkili bir performans ortaya koydu. Milli oyuncunun istatistikleri galibiyet için yeterli olmadı.