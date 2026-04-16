Principe Felipe Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe Opet, baştan sona üstün bir görüntü ortaya koydu. Hücumdaki üretkenliği ve savunmadaki sertliğiyle fark yaratan sarı-lacivertliler, parkeden 17 sayı farkla galip ayrılarak adını finale yazdırdı.

76-59'luk skor, Fenerbahçe Opet'in yalnızca galibiyetini değil maçtaki oyun üstünlüğünü de ortaya koydu. Sarı-lacivertliler, kritik eşikte hata yapmayarak Avrupa sahnesindeki iddiasını bir kez daha gösterdi.

GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORING FİNAL BİLETİNİ ALDI

Yarı finalde Zaragoza karşısına çıkan Galatasaray Çağdaş Faktoring, 63-56'lık galibiyetle parkeden final biletiyle ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, maç boyunca ortaya koyduğu dirençli görüntüyle EuroLeague Women'da en büyük kupaya bir adım daha yaklaştı.

Bu galibiyet, Galatasaray adına yalnızca bir yarı final zaferi değil, aynı zamanda Avrupa sahnesinde çok güçlü bir mesaj anlamı da taşıdı. Sarı-kırmızılılar, final eşiğinde baskıyı doğru yöneten taraf olarak öne çıktı.