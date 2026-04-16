Kadınlar EuroLeague Türk finali! Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring karşılaşacak

FIBA Kadınlar EuroLeague 6’lı Final yarı final maçında Fenerbahçe Opet, Uni Girona Basket’i 76-59 mağlup ederek finale yükseldi. İspanya’da düzenlenen organizasyonda sarı-lacivertli ekip, etkili oyunuyla kupaya bir adım daha yaklaştı. Galatasaray Çağdaş Faktoring ise Zaragoza’yı 63-56 mağlup ederek kupanın ucundan tuttu. Pabellon Principe Felipe’de oynanan mücadelede sarı-kırmızılı ekip, kritik eşikte hata yapmadı ve kupada Fenerbahçe Opet’in rakibi oldu.

  • Fenerbahçe Opet, EuroCup Women yarı finalinde İspanya'nın Uni Girona Basket takımını Principe Felipe Spor Salonu'nda 76-59 mağlup ederek finale yükseldi.
  • Sarı-lacivertli takım maçta baştan sona üstünlük kurarak 17 sayı farkla galip geldi.
  • Fenerbahçe Opet'in finaldeki rakibi, Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Zaragoza arasındaki maçın galibi olacak.
  • İspanya'da düzenlenen 6'lı Final organizasyonunda sarı-lacivertliler şampiyonluk maçına çıkacak.

Principe Felipe Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe Opet, baştan sona üstün bir görüntü ortaya koydu. Hücumdaki üretkenliği ve savunmadaki sertliğiyle fark yaratan sarı-lacivertliler, parkeden 17 sayı farkla galip ayrılarak adını finale yazdırdı.

FENERBAHÇE OPET'TEN NET GALİBİYET

Yarı final mücadelesine yüksek konsantrasyonla çıkan Fenerbahçe Opet, Uni Girona Basket karşısında oyunun kontrolünü eline aldı. Maç boyunca tempoyu doğru yöneten sarı-lacivertliler, skor üstünlüğünü koruyarak finale uzanan taraf oldu.

76-59'luk skor, Fenerbahçe Opet'in yalnızca galibiyetini değil maçtaki oyun üstünlüğünü de ortaya koydu. Sarı-lacivertliler, kritik eşikte hata yapmayarak Avrupa sahnesindeki iddiasını bir kez daha gösterdi.

GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORING FİNAL BİLETİNİ ALDI

Yarı finalde Zaragoza karşısına çıkan Galatasaray Çağdaş Faktoring, 63-56'lık galibiyetle parkeden final biletiyle ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, maç boyunca ortaya koyduğu dirençli görüntüyle EuroLeague Women'da en büyük kupaya bir adım daha yaklaştı.

Bu galibiyet, Galatasaray adına yalnızca bir yarı final zaferi değil, aynı zamanda Avrupa sahnesinde çok güçlü bir mesaj anlamı da taşıdı. Sarı-kırmızılılar, final eşiğinde baskıyı doğru yöneten taraf olarak öne çıktı.

FİNAL NE ZAMAN?

Bu sonuçla birlikte EuroLeague Women'da Türk finali kesinleşti. Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Fenerbahçe Opet'in karşı karşıya geleceği dev maç öncesi Türkiye de kulüpler düzeyinde 10. Avrupa kupasını garantiledi. Final müsabakası 19 Nisan Pazar günü TSİ 21.00'de oynanacak.

